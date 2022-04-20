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Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 7 yaralı (7)

DHA

Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 7 yaralı (7)


ŞEHİT İNFAZ KORUMA MEMURU İÇİN ADLİYEDE TÖREN
Bursa´da infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik EYP'li saldırıda şehit olan Cengiz Yiğit için adliye önünde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile şehit Yiğit´in yakınları katıldı. Şehidin yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
Törende konuşan Bakan Bozdağ, şunları söyledi:
"Allah şehidimize rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Biz inancımız gereği biliyoruz ki şehitler ölmez. Onlar diridirler. Allah onları kendi lütfuyla ayrı bir ikrama tabi tutar. Şehitlik, peygamberlerin gıpta ettiği bir makamdır. Allah böylesi büyük bir makamı şerefi şehidimize bahşetti. Ailesine de şehit ailesi olma onur ve gururunu verdi. Şu anda 7 yaralımız var. Onların tedavileri devam ediyor. Allah´a hamdolsun durumları iyi. Buradan birkaç hususun altını çizmek isterim. İnfaz koruma memurlarımız büyük bir özveri ve fedakarlıkla vazifelerini ifa etmektedirler. Gerçekten zor şartlar altında çalışmakta, vazifelerini kendilerine emanet edilen tutuklu ve hükümlülerin can emniyetini sağlamak, onların ihtiyacını gidermek, onların güvenliğini temin etmek için büyük bir gayretin içindedirler. Biz devlet olarak şuna inanıyoruz; cezaevlerinde olan tutuklu ve hükümlüler ailelerinin devletimize emanetidir. İnfaz koruma memurlarımız da bu emanetleri koruyan görevlilerdir, fedakarca çalışan evlatlarımızdır. Bu ilk şehidimiz değil. Daha önce de şehitlerimiz oldu. İstanbul´da Mehmet Kiraz Savcımız, mekanında terör örgütü tarafından şehit edilmişti. Yine aynı şekilde İzmir´de polis memurumuz Fethi Sekin terörün saldırısını önlemek için kendini terörün karşısına atmış ve orada şehit olmuştu. Hem güvenlik güçlerimiz hem hakim savcılarımız hem de infaz koruma memurlarımız ve devletin başka hizmetlerinde görev yapan nice vatan evladını biz şehit verdik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür, kudretlidir. Terörle, teröristle ve onları destekleyen her türlü güçle etkin ve kararlı mücadeleyi bugüne kadar yapmıştır, bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Hiçbir terör saldırısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti´ni kararlılığından geri adım attırmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, inlerine girmeye, onların yaptıklarının hesabını onlara sormaya, terörü bitirmeye Türkiye Cumhuriyeti kararlıdır."
Tören sonrası Cengiz Yiğit´in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ağrı´nın Hamur ilçesine gönderildi. Bakanlar Soylu ve Bozdağ, cenaze aracına taşınırken tabuta omuz verdi.
Törenin ardından Bakan Soylu helikopterle İzmir'e, Adalet Bakanı Bozdağ ise kara yolu ile Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.
Bu arada patlamada hasar gören otobüs, incelenmek üzere Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü otoparkına çekildi
Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN-Mehmet İNAN
2022-04-20 14:02:35

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