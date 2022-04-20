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Bursa’dan Çin’e teknoloji ihracatı COPA Isı Sistemleri Genel Müdürü Oktay Erdinç: “Yüzde 100 yerli sermaye ile gerçekleştirdiğimiz üretimimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz”

İHA

Yüzde 100 yerli sermaye ile gerçekleştirdikleri üretimin yüzde 80'ini ihraç ettiklerini belirten COPA Isı Sistemleri Genel Müdürü Oktay Erdinç, Çin'e radyatörün ardından kombi de ihraç etmeye başladıklarını söyledi.

Bursa’dan Çin’e teknoloji ihracatı COPA Isı Sistemleri Genel Müdürü Oktay Erdinç: “Yüzde 100 yerli sermaye ile gerçekleştirdiğimiz üretimimizin yüzde 80’ini ihraç ediyoruz”

Yüzde 100 yerli sermaye ile gerçekleştirdikleri üretimin yüzde 80’ini ihraç ettiklerini belirten COPA Isı Sistemleri Genel Müdürü Oktay Erdinç, Çin’e radyatörün ardından kombi de ihraç etmeye başladıklarını söyledi.
Türkiye ile birlikte 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteren COPA, yüzde 100 yerli sermaye ile gerçekleştirdiği üretiminin yüzde 80’ini ihraç ederek küresel pazarlardaki varlığını da günden güne sağlamlaştırıyor. Bursa'da bulunan 26 bin metrekarelik modern tesisinde yüzde 100 yerli sermaye ile üretimlerini gerçekleştiren ürün grupları arasında tam yoğuşmalı ve hermetik kombi, duvar tipi split, multisplit ve salon tipi klima, hermetik şofben ve radyatörler bulunuyor. Ürünleri İngiltere, Çin, Romanya ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkede kullanılan COPA, her yıl Türkiye’nin lider ihracatçıları arasında yer alıyor. 2021 yılında ihracatta, önceki yıla kıyasla cirosal olarak seneyi TL bazında yüzde 100’den fazla büyüme ile kapatan COPA, 2022 yılında ihracatta cirosunu yüzde 40’a yakın artırmayı hedefliyor.
“Çin’e kombi ihracatına başladı”
COPA, Çin’e radyatörün ardından kombi de ihraç etmeye başladı. Son teknoloji kullanarak üretilen kombisi Eon’u 2022’nin ilk çeyreğinde Çin pazarındaki tüketicileriyle buluşturan COPA, Çin pazarında büyük ilgi gördü. COPA Isı Sistemleri Genel Müdürü Oktay Erdinç, “Kurulduğumuz günden itibaren, yenilikçi ürünlerimizle her zaman iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin hayatına değer katmayı hedefledik. Dünyada 40’ın üstünde ülkede yer alan global bir markaya dönüştük. 30 yıldır olduğu gibi değerlerimizin ışığında ve modern çağın rehberliğinde, üretmeye, sektörümüze öncülük etmeye, insana ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz. COPA kendi gelişimini durdurmadan endüstriden kazandığı bütün kazancını teknolojiye yatırmaktadır. Biz yıllar önce panel radyatör ile başlamış olduğumuz yatırımlarımıza, 2018 yılından itibaren kapasite artırımına başladık. Şuanda da Türkiye’de de panel radyatör sisteminde kapasite olarak ilk 3 şirketten bir tanesiyiz. Tabi ki, sadece panel radyatöründe yaptığımız yatırımlar ve kapasite artırımı değil, aynı zamanda 2020 yılında kombi, panel radyatör ve iklimlendirme ile ilgili ciddi yatırım yaptık. Şu anda özellikle yoğuşmalı kombi de, diğer yeni ürünlerimizle ilgili ciddi yatırımlarımız var. İki farklı adreste fabrikamız mevcut. Her gün her yeni yılda pandemiye rağmen yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bunlarla alakalı olarak 34 milyona Euro’ya yakın bir yatırım yaptık. Önümüzdeki yıl içerisinde de farklı yatırımlarımız var” diye konuştu.
Pandemi tabi ki dünyanın ve Türkiye’nin doğal akışını çok etkilediğini belirten Erdinç, “Sosyolajik ve psikolojik olarak sadece bizim kendi hayatımız değil, endüstriyel anlamda da iş yapış şeklimizi çok değiştirdi. Tabi ki, durağan olarak ekonominin insanlar üzerinde oluşturduğu etkinin nihai olarak bizim sattığımız ürünler üzerinde de etkisi oldu. Pazar biraz daraldı. Yaklaşık yüzde 16’lık bir gerileme oldu. Ancak bizim arge ve yeni ürün geliştirme ekiplerimiz hiç durmadı. Yeni çalışmalara imza atarak, pazarın ve piyasanın istediği teknolojinin insanlar üzerinde ihtiyaç duyarak gerekli ihtiyaçlarını tamamlamak adına yaptığı çalışmalarla birlikte hiç durmadık. Haliyle yüzde 16’lık gerileme, özellikle emtia fiyatlarındaki dengesizlik bizim bazı konularda fedakârlıklar yapmamıza sebep oldu. Ancak şunu söyleyebiliriz. COPA olarak biz pandemiye rağmen hiç durmadık. Özellikle ihracat tarafında çok ciddi satışlar yapmaya devam ettik ki, dövizinde etkisiyle birlikte yüzde 100’e yakın bir ciro artışımız oldu. Ancak bizim ürettiğimiz ürünlerin yüzde 80 ihracat olduğu için, ihracatın geçen seneki verileri gayet güzel geldi. Bizim geçmiş yıllara istinaden pandemi de fazla bir kaybımız olmadı. Fakat bu yıl mevcut savaş ve diğer ekonomik bazı göstergeler sebebiyle beklentimiz en azından pazarın dağılmasına rağmen, iç piyasada mevcut durumumuzu korumaya gayret edeceğiz. Yeni ürünle çıkaracağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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