Karacabey’deki metruk binalar bir bir ortadan kaldırılıyor

Karacabey Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki kullanılmayan ve yıkılmak üzere olan metruk binalarla mücadelede hız kesmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Mamuriyet Mahallesinde gerçekleşen yıkımın ardından, önceki gün de Mecidiye Mahallesi 68. Sokaktaki metruk bina ortadan kaldırıldı. Karacabey Belediyesi, uzun zamandır ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde tehlike arz eden metruk binaları titizlikle yıkarak hem risk taşıyan bu binaların görüntü kirliliğine sebep olmasının önüne geçiyor hem de kötü amaçlı kullanımı engelliyor. Yıkılan bu binaların bulunduğu alanların ise inşaat çalışmaları başlayana dek otopark olarak kullanılması sağlanıyor.

Karacabey Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, toplam yıkımı gerçekleştirilen metruk bina sayısı önceki gün 93’e yükseldi. Belediyeye bağlı ekipler, Mecidiye Mahallesi 68. Sokakta bulunan ve risk taşıyan metruk binayı yıkarak hem kötü amaçlı kullanımların önüne geçti hem de otopark alanı olarak kullanılabilir hale getirdi.

Belediye Başkan Ali Özkan, metruk binaların yıkımını kararlı bir şekilde sürdüreceklerini yineledi. Özkan, “Karacabey’in her noktasında metruk binalarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda hızlı bir şekilde tespitlerimizi yaparak bu binaların yıkımlarını gerçekleştiriyoruz. Şehrimiz bu tür yapılardan arındıkça hem vatandaşlarımız rahat bir nefes alıyor hem de görüntü kirliliğinin önüne geçiyoruz. Aynı zamanda, yıkımını gerçekleştirdiğimiz metruk binalar çoğu yerde inşaat yapılana dek otopark olarak da kullanılabiliyor. Bu durum, özellikle şehir içinde yaşanan trafik sorunlarının önüne geçme noktasında da faydalı oluyor” dedi.

Özkan ayrıca bu tarz yıkımı gerektiren binalar için vatandaşlara, muhtarlar aracılığıyla veya doğrudan Karacabey Belediyesi’ne ulaşmaları çağrısında bulunarak, akabinde ekiplerin hızlıca bu süreci başlatacaklarını kaydetti.

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