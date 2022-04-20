Nilüfer’de oda müziği konseri

Bursa Kent Quartet, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi'nde unutulmaz bir konser verdi. Sanatseverler müze ortamında müzik dinlemenin keyfini yaşadı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, bir kez daha özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Sanatseverler, müzede, çoksesli müziğin en incelikli türü olan oda müziği ile buluştu. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları Gökçe Özler, Duygu Özler, Aslıhan Kupşi ve Argun Yıldıran’dan oluşan Bursa Kent Quartet, çoksesli müzikte çığır açan besteci L. van Beethoven’in “Serioso” başlıklı 11 nolu yaylı kuartetini seslendirdi. Konserde ayrıca, Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Çakıcı Uzar’ın da piyanoda katılımıyla J. Brahms’ın 1 nolu triosu seslendirildi. Konsere katılan sanatseverler, müze ortamında doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşadı.

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