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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım Belediyesi’nden sokak iftarı

İHA

Yıldırım Belediyesi’nden sokak iftarı

Yıldırım Belediyesi, sokak iftarlarıyla ramazan ayının bereketini bu yıl da Yıldırımlılarla paylaşıyor.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Eski Fakülte Kavşağı’nda Yıldırım Belediyesi ve ASRİAD tarafından kurulan iftar sofrasında ilçe sakinleriyle buluştu. Orucunu açmak için bekleyen vatandaşların masalarını tek tek gezip sohbet eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, meydanda iftar yemeği ikramına da eşlik ederek binlerin buluştuğu kardeşlik sofrasında orucunu açtı. Ramazan boyunca Eski Fakülte Kavşağı’nda hizmet verecek iftar çadırı ile günlük bin kişi iftar yapabiliyor. Böylelikle hem ihtiyaç sahipleri hem de ramazanın beraberinde getirdiği manevi ortamı ortak bir sofrada hissetmek isteyen vatandaşlar bu ikramlardan yararlanabiliyor. Yıldırım Belediyesi olarak ayrıca ramazan ayı boyunca Yıldırım Medresesi’nde iftar ve Uyumayan Kütüphane’de ders çalışan öğrencilere iftar ve sahur hizmeti sunduklarını da belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Ramazan akşamlarına farklı bir anlam ve güzellik katmak amacıyla hemşehrilerimizle sık sık bir araya gelerek, bu ayın ruhunu birlikte yaşama gayretiyle çalışıyoruz. Ramazan paylaşmak, bölüşmek, halden anlamak demektir. Bu güzel akşamlarda, ramazan sofralarında bizlerle sofralarını paylaşan ve sofralarımızda misafir olan kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah oruçlarımızı kabul etsin" dedi.
Başkan Yılmaz, iftar sonrası Yüksek İhtisas Taksi Durağı’nı ziyaret edip taksici esnafı ile sohbet etti ve bereketli kazançlar diledi.

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