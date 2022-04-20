Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 7 yaralı (8)

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BİR GÜN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'daki terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in olaydan 1 gün önce oğlu Ahmet Yusuf'u kuaföre götürüp, saçlarını kestirdiği görüntüler ortaya çıktı. Yiğit'in, oğlunun saçlarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kestirdiği belirtildi. Şehidin yakınları, Cengiz Yiğit'in ailesine çok düşkün olduğunu dile getirdi. (DHA)

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2022-04-20 15:40:32



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