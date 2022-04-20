Bulgaristan heyeti Fetih Müzesi’ni ziyaret etti Hasan Azis: “Gördüğüm en güzel panoramik müze”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kendisini ziyarete gelen Bulgaristan’ın Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat ve HÖH Kırcaali Milletvekili Pavlin Krastev’i Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ağırladı.

Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan dünyanın tam panoramik en büyük müzesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezen Bulgaristan’ın Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat ve HÖH Kırcaali Milletvekili Pavlin Krastev, müze içerisinde adeta tarihi bir yolculuğa çıktı. Misafirlerine ilk olarak Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği tabloların bulunduğu sergi alanını gezdiren Başkan Dündar, müzenin sanatsal ve mimari özellikleri hakkında bilgiler verdi. Daha sonra fetih gününün canlandırıldığı 42 metre açıklığındaki dev kubbe bölümüne çıkan ve gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen Bulgaristan heyeti, Bursa’nın fethini adeta yeniden yaşamış gibi hissettiklerini söyledi.

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ilk defa ziyaret ettiğini ve çok etkilendiğini ifade etti. Osmangazi Belediyesi ve Kırcaali Belediyesi’nin çok uzun zamandır kardeş belediye olduğunu belirten Hasan Azis, “Bu eser için dünyada gördüğüm en güzel ve en gerçekçi unsurları bünyesinde barındıran müze diyebilirim. Bursa’da yaşayan Bulgaristan göçmeni vatandaşlarımızdan Fetih Müzesi’nin çok güzel olduğunu duyuyordum. Bu eserle ilgili gurur duyuyorlar. Mustafa Dündar Başkanımızı böyle önemli bir eseri Bursa’ya kazandırdığı için tebrik ediyorum. Bizler de Bulgaristan’da çok büyük bir cami projesini hayata geçirdik. Balkanların en güzel camilerinden bir tanesi oldu. Bu caminin yapımında Bursa’dan çok büyük destek aldık. Mustafa Dündar Başkanımız ile birlikte emeği geçen tüm Bursalılara teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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