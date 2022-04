Yıldırım Belediyespor'dan güreşte başarı üstüne başarı

Yıldırım Belediyespor güreş takımı, Afyonkarahisar'daki U11 Türkiye Şampiyonası'na adeta damga vurdu.

Şampiyonada 62 kilo serbest stilde Hamza Oran altın madalya kazanırken, aynı kilo grekoromen stilde Mirza Kaygın da birincilik kürsüsüne çıktı. Serbest stil 78 kiloda Salih Aytekin gümüş madalyayı boynuna takarken, 38 kiloda Taha Öztürk, 52 kiloda Mihrali Eren demir ve 57 kiloda Çağrı Latif Doğru üçüncü oldu. Yıldırım Belediyespor, serbest stilde Türkiye Şampiyonluğuna imza attı. Antrenör Aziz Yılmaz, antrenör arkadaşı Bekir Okumluş ile birlikte çalıştırdıkları takımın ata sporu güreşte böyle önemli bir başarıya imza attıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Desteklerinden dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a, teşekkür eden Yılmaz, "Hedefimiz milli takıma daha fazla sporcu vermek. İyi bir takımız ve uluslararası arenada başarılı olacak sporcularımız var. Amacımız kentimizi ve ülkemizi başta olimpiyatlar olmak üzere önemli organizasyonlarda temsil etmek" dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da neredeyse her hafta bir ulusal veya uluslararası organizasyondan madalya haberi aldıklarını belirtti. Ata sporu güreşte elde edilen bu başarının kendisini memnun ettiğini dile getiren Yılmaz, "Spor kenti Yıldırım için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Spor yapma imkânı tanıdığımız gençler de önemli başarılara imza atıyor. Lisanslı sporcu sayımız da her geçen gün artıyor. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Başarılı olan güreşçileri tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kadın, erkek, çocuk her yaş grubunun spor yapabilmesi için imkânlar sunmaya çalıştıklarını anlatan Yılmaz, yakın gelecekte yeni spor alanlarını Yıldırım'a kazandıracaklarını bildirdi. Yılmaz, birçok spor branşında milli takımlara sporcu verdikleri için mutlu olduklarını anlatarak, "Burada sporcularımız kadar onları yetiştiren, milli formayı giymelerini sağlayan antrenörlerimize da ayrıca teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

