İZMOK Süper Enduro Şampiyonası’ndan kupalarla döndü

İznik Motosiklet Kulübü Süper Enduro Şampiyonasının startı verildi. Şampiyonadan Kupalarla dönen genç sporcular, Kupaları İznik Belediye Başkanı Kaan Mehmet Usta’ya sundu.

Süper Enduro sezonunun ilk mücadelesi, Sarıyer Motosiklet Kulübü tarafından Demirci Köy’de yer alan Sarıyer Motor Sporları Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'na katılan 59 sporcu, "Super EnduroGP", "Enduro Prestij (EP)", "Enduro Usta (EU)", "Enduro Hobi (EH)", "Enduro Genç (EG)", "Enduro Kadın (EK)" ve "Enduro Veteran (EV)" sınıflarında mücadele etti. İki gün süren İstanbul yarışının ilk günü sıcak havada yapılırken ikinci gün yağan yağmur ve soğuk yarışçıları zorladı. En hızlı 20 sporcunun mücadele verdiği GP sınıfında Mert Koç (IZMOK), Mehmet Emin Musaoğlu (IZMOK) yarışarak puan aldı. Kendi grupları olan gençler sınıfında da birincilik ve ikincilik elde ederek kupalarını aldı.

İZMOK Başkanı Yüksel Musaoğlu yaptığı açıklama da, “Bizlere her daim destek olan İznik Belediye Başkanı Kaan Mehmet Usta’ya teşekkür ederim. Genç yarışçılarımıza bizlere de kupayı kazandırdıkları için teşekkür eder, başarıların devamını dilerim” dedi.

İznik Belediye Başkanı Kaan Mehmet Usta yaptığı konuşmasında, “İZMOK Başkanı Yüksel Musaoğlu ve Genç sporcuları tebrik ediyorum. Süper Enduro Şampiyonasında ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeniz bizleri gururlandırıyor. Sizlerin her zaman destekçiniz olmaya devam edeceğiz. Yapılacak tüm yarışmalarda başarılar diliyorum” dedi.

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