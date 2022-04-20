Kopan 3 parmağını arkadaşları hastaneye yetiştirdi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde çalıştığı mobilya fabrikasında elini makineye kaptıran Ömer Ali K. (35) hastaneye kaldırıldı. Ömer Ali A.´nın kopan 3 parmağı ise arkadaşları tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Olay, Mahmudiye Mahallesi 21. Mobilya Sokak´taki bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Ömer Ali K., ahşap kesimi yaparken sol elini gönye kesim makinesine kaptırdı. Ömer Ali K.'nin 3 parmağı koptu. Yaralı işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Peçeteyle poşete konulan 3 parmağı ise arkadaşları tarafından başka bir araçla hastaneye ulaştırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ömer Ali K., parmaklarının yerine dikilmesi için Bursa'daki bir özel hastaneye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-04-20 16:25:12
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