Başkan Taban’dan kültür sanat ekibine övgü

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu şehirde bundan sonra da çok güzel işler yapalım. Her biriniz büyük bir sinerji oluşturuyorsunuz” dedi.

İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, korolar ve tiyatro topluluğu üyeleriyle iftarda bir araya geldi. Ramazan ayı boyunca düzenlenen farklı iftar organizasyonlarında 7’den 77’ye her yaştan bireyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, dün akşam İnegöl’ün kültür sanat ekibiyle iftar sofrasında buluştu. İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, korolar ve İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu Topluluğu üyelerinin katıldığı iftarda, kültür sanat adına istişareler de yapıldı.

Yemek sonrası konuklara hitaben bir konuşma yapan Başkan Alper Taban, “Bu akşam Halk Dansları Topluluğumuz, korolarımız ve tiyatro topluluğumuzla birlikte iftar sofrasında buluşmak istedik. Bizim için çok kıymetli ve değerlisiniz. Zor bir 2 yıl geçirdik. Sahnelerden uzak kaldık bu süreçte. Bizler emeklerinizin de boşa gitmemesini istiyoruz. Burada çok güzel bir ekip var. Nihayetinde şehrimizde belediyecilik anlamında sadece yol, altyapı ve yapım işleriyle uğraşmadığımızın da göstergesidir buradaki kadro. Katkı ve desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrası için de çok daha fevkinde ve güzel işler yapalım. Her biriniz büyük bir sinerji oluşturuyorsunuz bu şehirde. Ben bu vesileyle tekrar ramazanınızı tebrik ediyorum” dedi.

Konuşma sonrası şehrin kültür sanat hayatı başta olmak üzere İnegöl’e dair istişareler de yapılarak konukların görüş ve önerileri dinlendi.

