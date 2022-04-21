Bursa'daki patlama TBMM gündeminde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'daki patlama TBMM gündeminde

İHA

Bursa'daki patlama TBMM gündeminde

MHP Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, TBMM gündemine taşıdığı Bursa’daki bombalı terör saldırısını lanetledi.
Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in cenazesi memleketi Ağrı'da toprağa verilirken, bombalı eylem MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu tarafından TBMM gündemine taşındı. Genel kurulda gündem dışı söz alan MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu, “Türkiye'nin teröre karşı kazandığı başarıyla sağladığı güvenlik ortamından rahatsız olanlar ve Türkiye'yi doğrudan hedef alamayan şer odaklarının maşaları yeniden iş başında” dedi.
“Bursa'da dün sabah 07.30'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına kalleş bir tuzak kurulmuştur” diyen Vahapoğlu, şöyle devam etti:
“Menfur olayda 1986, Ağrı Hamur doğumlu, 3 çocuk babası infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit olmuştur. Bir memurumuzun ise tedavisi sürmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Terör, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. O patlayıcıyı oraya koyan terörist, onların değişik sıfatla temsilciliğini yapanlar, terörist ve destekçilerine siyasi, mali ve psikolojik dâhil her tür destek sağlayanlar bu cinayetlerin sorumlularıdır ve hepsini lanetliyorum.”
"Görev konu paylaşımı yapmışlar"
Bu arada MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, yaptığı açıklamada Bursa’nın ve Türkiye’nin huzurunu kaçıranların sonunun mutlaka hüsran olacağını söyledi.
Türkiye’nin ABD ve AB’den bağımsız hareket etmesinin şer odaklarını rahatsız ettiğini belirten Vahapoğlu, “Ne yazık ki terör sopasıyla Türkiye’yi hizaya getirmeye çalışanlara karşı durması gerekenler, TBMM çatısında bile terör örgütünün siyasi uzantısıyla birlikte hareket ediyor, utanmadan bir de timsah göz yaşı döküyorlar. Nasıl mı diye soracak olursanız? Aynı gün TBMM gündemine İP Grubu ‘genç yoksulluğu”, PKK’nın siyasi uzantısı HDP Grubu ise ‘çocuk yoksulluğu’ konusunda önerge veriyor. Şu tablo bile durumun tesadüfi olmadığını, ortada bir görev ve konu paylaşımı olduğunu anlatmaya yetiyor” diye konuştu.
"Tezkereye red vermişlerdi"
Vahapoğlu, ayrıca geçen yıl ekim ayında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına operasyon izni veren teskereye, görev ve konu paylaşımı yapan CHP ve HDP’nin ret oyu verdiğini hatırlattı. “Milletimizin huzurunu esas alan o teskere sayesinde bugün kahraman ordumuz, Irak’ın kuzeyinde destan yazıyor, terör örgütüne darbe üstüne darbe indiriyor” diyen Vahapoğlu, PençeKilit Operasyonunda şehit düşen Mehmetçiklerimiz Üsteğmen Ömer Delibaş ile Teğmen Kaan Kanlıkuyu’ya Allah'tan rahmet, ailesine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize baş sağlığı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bulutların üzeri böyle görüntülendi İnsana kasvet bastıran bulutların üstü, güneşinde ışıltısıyla insana huzur veriyor Bursa'nın üzerini kaplayan bulutları delen dron, gökyüzünün görülmeyen kısmını böyle kayda aldı
YEREL HABERLER Bulutların üzeri böyle görüntülendi İnsana kasvet ...
Başkan Taban’dan kültür sanat ekibine övgü
YEREL HABERLER Başkan Taban’dan kültür sanat ekibine övgü
Bu sınıfta çocuklar ellerinde serumlarla eğitim görüyor Hastanede tedavi gören çocuklar açılan sınıfta derse giriyor
YEREL HABERLER Bu sınıfta çocuklar ellerinde serumlarla eğitim ...
Bursa'da çalıntı ve change araç operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da çalıntı ve change araç operasyonu
Bursa’da dilencilerin tekme tokatlı ‘’bölge’’ kavgası
YEREL HABERLER Bursa’da dilencilerin tekme tokatlı ‘’bölge’’ kavgası
Bursa'da araç fareleri kovalamaca sonucu yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Bursa'da araç fareleri kovalamaca sonucu yakayı ele ...
Çalıntı araç şüphelileri, 10 kilometre takip edilerek yakalandı
YEREL HABERLER Çalıntı araç şüphelileri, 10 kilometre takip edilerek ...
Şehit olan infaz memurunun son görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Şehit olan infaz memurunun son görüntüleri ortaya ...
Deniz keyfinizin güvencesi: Tekne sigortası
YEREL HABERLER Deniz keyfinizin güvencesi: Tekne sigortası
23 yaşındaki genç 171 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER 23 yaşındaki genç 171 gündür verdiği hayat ...
Kopan 3 parmağını arkadaşları hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Kopan 3 parmağını arkadaşları hastaneye yetiştirdi
Zincirleme kazada yaralanan Aleyna, 171 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Zincirleme kazada yaralanan Aleyna, 171 günlük yaşam ...
İZMOK Süper Enduro Şampiyonası’ndan kupalarla döndü
YEREL HABERLER İZMOK Süper Enduro Şampiyonası’ndan kupalarla döndü
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 7 yaralı (8)
YEREL HABERLER Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse ...
Yıldırım Belediyespor'dan güreşte başarı üstüne başarı
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyespor'dan güreşte başarı üstüne ...
Bulgaristan heyeti Fetih Müzesi’ni ziyaret etti Hasan Azis: “Gördüğüm en güzel panoramik müze”
YEREL HABERLER Bulgaristan heyeti Fetih Müzesi’ni ziyaret etti Hasan ...
Osmangazi’den el emeği göz nuru eserler
YEREL HABERLER Osmangazi’den el emeği göz nuru eserler
Yıldırım Belediyesi’nden sokak iftarı
YEREL HABERLER Yıldırım Belediyesi’nden sokak iftarı
Frutti Extra Bursaspor'un Avrupa arenasında gurur gecesi
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor'un Avrupa arenasında gurur ...
Parmak kurtarma operasyonu... Zamanla yarıştılar
YEREL HABERLER Parmak kurtarma operasyonu... Zamanla yarıştılar
Yumurta üreticileri devletten destek bekliyor
YEREL HABERLER Yumurta üreticileri devletten destek bekliyor
Umuteli İdlip’te yetim çocuklara umut oldu
YEREL HABERLER Umuteli İdlip’te yetim çocuklara umut oldu
Gürsu Belediyesi, steam yaklaşımıyla geleceğin çocuklarını keşfediyor
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi, steam yaklaşımıyla geleceğin ...
Nilüfer’de oda müziği konseri
YEREL HABERLER Nilüfer’de oda müziği konseri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.