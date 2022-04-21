(Özel) Freni boşalan minibüs ağaca çarparak takla attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Her yıl iki kez araç giren matbaayı bu kez ağaç kurtardı

Bursa’da meydana gelen kazada freni boşalan minibüs yol ortasında bulunan ağaca çarparak takla attı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre ticari minibüs Etibank caddesinde seyir halindeyken bir anda frenleri boşaldı. Aracın şoförü bir süre kontrol sağlamaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Kısa bir süre giden minibüs yol ortasında bulunan ağaca çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar takla atan araçtaki şoförü kurtarmak için büyük çaba gösterdi. Çevredeki vatandaşların minibüs şoförünü çıkarmasının kısa bir süre sonra minibüs alev aldı. Cadde esnafının yangın tüpleriyle müdahale etmesiyle araçta meydana gelen yangın söndürüldü. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Uzun yıllardır Etibank caddesi üzerinde fırın işleten Ahmet Şenol, "Freni boşalan minibüs yolu tam ortaladı. Son anda kaldırımı fark etti, manevra yaptı ama önce kaldırıma sonra da ağaca çarparak sağ tarafa takla attı. Şoförde her hangi bir problem yok. Burnu bile kanamadı. Araçta ufak bir yangın meydana geldi. Biz müdahale ettik. Daha sonra itfaiye geldi geriye kalan işi onlar halletti. Burada benzer kazalar çok kez oldu. Yol üzerinde bulunan matbaaya her yıl iki kez araba giriyor. Bu defa dükkana girmedi takla attı" dedi.

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