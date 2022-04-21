Plakasındaki J'yi boyayarak U yapan ehliyetsiz sürücüye 6 bin 443 lira ceza

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücünün motosikletinin plakasındaki (J) harfini boyayla (U) harfine çevirdiği ortaya çıktı. Ehliyeti de bulunmayan sürücü Recep A.´ya (18), 4 suçtan 6 bin 443 TL ceza uygulandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı trafik ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama noktaları kurdu. Ekipler, Kasımefendi Caddesi´nde kurulan noktada bir motosikleti durdurmak istedi. Ancak sürücü Recep A., `dur´ ihtarına uymayıp, ters yönde kaçmaya başladı. Motosiklet, takiple kısa sürede durduruldu. Yapılan incelemede Recep A.´nın 16 AKJ 847 olan motosikletinin plakasındaki `J´ harfini boyayıp `U´ harfine çevirdiği ve motosikleti `16 AKU 847´ yazılı plakayla kullandığı belirlendi. Recep A., plakadaki boyalı kısmı anahtarla kazıyarak, çıkardı.
Recep A.´ya `yönetmeliğe aykırı şekilde plaka takmak´ suçundan 750 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, kask takmaması nedeniyle 196 TL, ters yönde araç kullanmaktan 1823 TL olmak üzere toplam 6 bin 443 TL ceza uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-04-21 13:35:29
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