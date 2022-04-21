Plakasındaki J'yi boyayarak U yapan ehliyetsiz sürücüye 6 bin 443 lira ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Plakasındaki J'yi boyayarak U yapan ehliyetsiz sürücüye 6 bin 443 lira ceza

DHA

Plakasındaki J'yi boyayarak U yapan ehliyetsiz sürücüye 6 bin 443 lira ceza


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´da  polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücünün motosikletinin plakasındaki (J) harfini boyayla (U) harfine çevirdiği ortaya çıktı. Ehliyeti de bulunmayan sürücü Recep A.´ya (18), 4 suçtan 6 bin 443 TL ceza uygulandı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı trafik ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama noktaları kurdu. Ekipler, Kasımefendi Caddesi´nde kurulan noktada bir motosikleti durdurmak istedi. Ancak sürücü Recep A., `dur´ ihtarına uymayıp, ters yönde kaçmaya başladı. Motosiklet, takiple kısa sürede durduruldu. Yapılan incelemede Recep A.´nın 16 AKJ 847 olan motosikletinin plakasındaki `J´ harfini  boyayıp `U´ harfine çevirdiği ve motosikleti `16 AKU 847´ yazılı plakayla kullandığı belirlendi. Recep A., plakadaki boyalı kısmı anahtarla kazıyarak, çıkardı.
Recep A.´ya `yönetmeliğe aykırı şekilde plaka takmak´ suçundan 750 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, kask takmaması nedeniyle 196 TL, ters yönde araç kullanmaktan 1823 TL olmak üzere toplam 6 bin 443 TL ceza uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-04-21 13:35:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Valisi Canbolat: Saldırı ile ilgili inceleme sürüyor, şu an gözaltı yok
YEREL HABERLER Bursa Valisi Canbolat: Saldırı ile ilgili inceleme ...
Bursa'daki bombalı terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı Patlamanın ardından yanarak sürüklenen otobüsün görüntüleri bir iş yerinin kamerasına anbean yansıdı Patlamanın meydana geldiği alan dron ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Bursa'daki bombalı terör saldırısının yeni ...
Göz Bankası haftalar içinde nakil imkanı sunuyor Göz Bankası'nda 706 nakil yapıldı
YEREL HABERLER Göz Bankası haftalar içinde nakil imkanı sunuyor Göz ...
Başkan Erdem’den 3 yıllık değerlendirme Başkan Erdem Nilüfer’deki 3. yılını anlattı
YEREL HABERLER Başkan Erdem’den 3 yıllık değerlendirme Başkan Erdem ...
(Özel) Freni boşalan minibüs ağaca çarparak takla attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Her yıl iki kez araç giren matbaayı bu kez ağaç kurtardı
YEREL HABERLER (Özel) Freni boşalan minibüs ağaca çarparak takla attı. ...
İftar sofraları Demirtaş’ta kuruldu
YEREL HABERLER İftar sofraları Demirtaş’ta kuruldu
İnegöl’de 23 Nisan dolu dolu geçecek
YEREL HABERLER İnegöl’de 23 Nisan dolu dolu geçecek
Mudanya Belediyesi çocukların yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi çocukların yüzünü güldürüyor
Mavi Bayrak İznik Gölü'nde dalgalanacak
YEREL HABERLER Mavi Bayrak İznik Gölü'nde dalgalanacak
Bursa'daki patlamanın hemen ardından yaşanan can pazarı kameralarda Patlamanın hemen ardından yaşananlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Bursa'daki patlamanın hemen ardından yaşanan can ...
Bulutların üzeri böyle görüntülendi İnsana kasvet bastıran bulutların üstü, güneşinde ışıltısıyla insana huzur veriyor Bursa'nın üzerini kaplayan bulutları delen dron, gökyüzünün görülmeyen kısmını böyle kayda aldı
YEREL HABERLER Bulutların üzeri böyle görüntülendi İnsana kasvet ...
Bursa'daki patlama TBMM gündeminde
YEREL HABERLER Bursa'daki patlama TBMM gündeminde
Başkan Taban’dan kültür sanat ekibine övgü
YEREL HABERLER Başkan Taban’dan kültür sanat ekibine övgü
Bu sınıfta çocuklar ellerinde serumlarla eğitim görüyor Hastanede tedavi gören çocuklar açılan sınıfta derse giriyor
YEREL HABERLER Bu sınıfta çocuklar ellerinde serumlarla eğitim ...
Bursa'da çalıntı ve change araç operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da çalıntı ve change araç operasyonu
Bursa’da dilencilerin tekme tokatlı ‘’bölge’’ kavgası
YEREL HABERLER Bursa’da dilencilerin tekme tokatlı ‘’bölge’’ kavgası
Bursa'da araç fareleri kovalamaca sonucu yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Bursa'da araç fareleri kovalamaca sonucu yakayı ele ...
Çalıntı araç şüphelileri, 10 kilometre takip edilerek yakalandı
YEREL HABERLER Çalıntı araç şüphelileri, 10 kilometre takip edilerek ...
Şehit olan infaz memurunun son görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Şehit olan infaz memurunun son görüntüleri ortaya ...
Deniz keyfinizin güvencesi: Tekne sigortası
YEREL HABERLER Deniz keyfinizin güvencesi: Tekne sigortası
23 yaşındaki genç 171 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER 23 yaşındaki genç 171 gündür verdiği hayat ...
Kopan 3 parmağını arkadaşları hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Kopan 3 parmağını arkadaşları hastaneye yetiştirdi
Zincirleme kazada yaralanan Aleyna, 171 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Zincirleme kazada yaralanan Aleyna, 171 günlük yaşam ...
İZMOK Süper Enduro Şampiyonası’ndan kupalarla döndü
YEREL HABERLER İZMOK Süper Enduro Şampiyonası’ndan kupalarla döndü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.