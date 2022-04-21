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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa için ‘Yeşil Yarış’ta süre uzatıldı

İHA

Bursa için ‘Yeşil Yarış’ta süre uzatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘çevre alanında yapılan iyi uygulamaları ön plana çıkarmak ve çevresel farkındalığın artırılmasını sağlamak amacıyla’ düzenlediği Çevre ile Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’nda başvurusu süresi 6 Mayıs 2022’ye kadar uzatıldı.
Küresel ısınmaya bağlı yaşanan iklim değişiklikleri ile hava, su ve toprak kirliliği gibi çevre problemleri, günümüzde sadece Türkiye’nin değil dünyanın önemli gündem maddesi olurken; Bursa’da örnek çevre yatırımlarını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de kentteki en iyi çevre uygulamalarını ön plana çıkarmak amacıyla yarışma düzenliyor. Çevre İle Dost Ol İyi Uygulama Ödülleri Yarışması ile Bursa’da çevre alanında yapılan iyi uygulamaların özendirilmesi ve çevresel farkındalığın artırılması hedefleniyor. Yarışma ile çevrenin korunmasına yönelik sürdürülebilir projelerin teşvik edilmesi, atık ve israfın önlenmesi, oluşan atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm ile hammadde ve enerji tasarrufunun sağlanması, gelecek nesillere temiz ve daha yaşanabilir dünya bırakılması amaçlanıyor. Yarışmanın danışma kurulunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Teknik Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Şube Başkanlığı temsilcileri yer alıyor.
Son başvuru 6 Mayıs
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen toplantı ile kamuoyuna açıklanan ve başvuruların 15 Nisan’da sona ereceği duyurulan yarışmada başvuru süresi, 6 Mayıs 2022’ye kadar uzatıldı. Yarışmaya, Bursa sınırları içerisinde yer alan eğitim kurumları, belediyeler, sanayi, hizmet sektörü ve sivil toplum kuruluşları başvuru yapabilecek. Kurum, kuruluş ve işletmeler, yarışmaya en fazla 2 (İki) proje ile başvuru yapabilecek. Yarışmacılar; atık yönetimi, su yönetimi, hava kirliliği, iklim değişikliği ve enerji yönetimi, gürültü kirliliği yönetimi, görüntü kirliliği yönetimi ve toprak kirliliği yönetimi konularında eğitim faaliyeti, proje uygulama ve ürün geliştirme gibi projelerle başvuruda bulunabilecek. Başvurular, 6 Mayıs 2022 tarihi mesai bitimine kadar www.bursa.bel.tr web sayfası üzerinden online olarak yapılabilecek. Başvuruda bulunacak yarışmacıların proje çalışmalarının 20202021 yılları arasında tamamlanmış olması gerekiyor. Danışma kurulunun belirleyeceği seçici kurul tarafından her kategori için birinci, ikinci ve üçüncüler belirlenecek. Sanayi kategorisinde yer alan 4 grup için ise sadece birinci olan yarışmacılar belirlenecek. Yarışma sonuçları, 1 Haziran 2022 tarihinde ilan edilecek.
Her kategoride, dereceye girenlere ödül plaketi ve hediye tablo takdim edilecek, isimleri billboardlarda ve çeşitli tanıtım mecralarında duyurulacak. Eğitim Kurumları kategorisi için birincilik ödülü 40 bin TL’ye kadar, ikincilik ödülü 30 bin TL’ye kadar, üçüncülük ödülü 20 bin TL’ye kadar olacak. Kazanan okulların belirtilen maddi tutarları, Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.
Yarışmanın ödül töreninin, Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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