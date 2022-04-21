Osmangazi’den haşerelere karşı başarılı mücadele

Osmangazi Belediyesi, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte zararlı haşere gruplarına karşı rutin olarak sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Osmangazi Belediyesi, çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek haşere sorununu doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlar kullanarak uyguladığı bilimsel programlar doğrultusunda çözüme kavuşturuyor. Vatandaşların sağlığı için bulaşıcı hastalıkların taşınmasına neden olan haşereler ve kemirgenlere karşı 7 mahalle 33 sokakta çalışma gerçekleştiren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, rögar kapaklarını açarak içlerine fare ilaçları koydu. Çöp konteynerlerini de sinek ve haşere oluşumunu engellemek için ilaçladı. Çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçlar kullanıldı. Periyodik olarak yapılan çalışmalar sayesinde Osmangazi Belediyesi ekipleri, sorunu kaynağından çözüyor.

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