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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da Kütüphane Haftası’nda öğrenciler ödüle doydu

İHA

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 58. Kütüphane Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler çok sayıda ödülün sahibi oldu.

Bursa'da Kütüphane Haftası’nda öğrenciler ödüle doydu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 58. Kütüphane Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler çok sayıda ödülün sahibi oldu.
Daire Başkanlığı’nın hafta boyunca yürüttüğü ‘Benim İçin Kütüphane Reels Video Yarışması’, ‘Kitap Bulma Yarışması’ ve ‘Kitap Sırtı Cümleler Fotoğraf Yarışması’ ile en fazla basılı ve elektronik kaynak kullanan akademisyen, idari personel ve öğrenciye ödülleri dağıtıldı. Etkinlikte en hızlı kitap bulma yarışmasını kazananlar arasında yapılan çekilişle 3 öğrenciye bisiklet hediye edildi. Gerçekleştirilen ödül törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Bursa Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer, emekli akademisyen Prof. Dr. Süleyman Uludağ, dekanlar, akademisyen, idari personel ve öğrenciler katıldı.
Farkındalık oluşturmak amacıyla 10 dakikalık kitap okuma etkinliği ile başlayan törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, gerçekleştirilen faaliyetler ile kitap ve kütüphane bilincinin yükseltilmesini hedeflediklerini vurguladı. Kitabın önemine dair çok şeyin söylenebileceğinin altını çizen Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Anlamak ve anladıklarımızı anlamlandırmak ve eyleme dökmek için okuruz. Bu aşamaları geçtikten sonra hayatta bizim için bir ufuk, vizyon ve görev oluşur. Bu açıdan kitap, kitapevleri, yayınevleri ve kütüphaneler büyük bir önem taşıyor. Günümüzde her ne kadar bilgi dijital ortama aktarılmış dahi olsa, şimdi dijital kitaplara ulaşmak da çok kolaylaştı. 58. Kütüphane Haftası’nın, kitabın ve kütüphanenin öneminin bir kez daha anlaşılmasına vesile olacağına inanıyoruz. Bu hafta boyunca Daire Başkanlığımız tarafından çok güzel etkinlikler yürütüldü. Düşünen ve uygulayan herkesi tebrik ediyorum. Yarışmaları sosyal medyada takip ettim. Çok keyifli geçtiği anlaşılıyor. Ödül kazanan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, gelecek yıllarda çok daha fazla katılımın olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Bursa Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer ise kitabın farkındalığının arttırılması adına Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikleri çok kıymetli bulduğunu söyledi. Bursa’daki kütüphane sayısı hakkında da açıklamalarda bulunan Dr. Kamil Özer; “İlimizde şuan itibariyle 48 kütüphane var. Toplam kitap sayısı 2 milyonu geçmiş durumda. 235 bin civarında üyemiz var. Sadece 2021 yılı içinde 405 bin ödünç kitap verilmiş durumda. Bu sayıyı arttırmayı hedefliyoruz. Kitap okuma sayısının yükseltilmesi ve kitapla tanışma yaşının aşağılara çekilmesi için Bakanlığımız çocuk ve bebek kütüphaneleri hazırlıyor. Bir AVM Kütüphanesi kurmak istiyoruz. Ayrıca Türkiye’deki ilk Tasavvuf Edebiyatı Kütüphanesi, Bursa’mızda kuruldu. Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Süleyman Uludağ ve Prof. Dr. Mustafa Kara hocalarımız da buraya kitaplarını bağışladı. Dolayısıyla el birliği olmaya devam edersek çok daha detaylı kütüphaneler kurabileceğimize inanıyorum” dedi.
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasan Arslan da her yıl olduğu gibi 58. Kütüphane Haftasını da dolu dolu kutlamak için çok sayıda programa imza attıklarını ifade etti. Yarışma programlarının yanı sıra seminer, konferans ve söyleşiler de yaptıklarını kaydeden Hasan Arslan; “Hedefimiz, tüm öğrencilerimizin ders zamanları haricinde de kütüphanemizde eğitim ve gelişim faaliyetlerine devam etmeleridir. Daire Başkanlığı olarak tüm iletişim kaynaklarımızı açık tutarak akademisyen ve öğrencilerimizle aramızdaki bağı canlı tutmaya gayret ediyoruz. Bizlere destek veren tüm yöneticilerimize teşekkür ediyor, ödül kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Kütüphane Haftası etkinliklerine sponsor olan Ithinka firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Bektaş ise konuşmasında kitap ile ilkokul dönemlerinde tanıştığına vurgu yaptı. İlk kitabını ise Orhangazi ilçesindeki kütüphanede okuma şansı bulduğuna işaret eden Ertuğrul Bektaş; “O günden itibaren kitapla olan bağım hiç kopmadı. Sektörümüz gereği de çalışma arkadaşlarımız yazılım geliştirirken müşterileri dinlemek, anlamak ve anladıklarını da iyi ifade etmek durumundalar. Kitap okumak onlara da büyük katkılar sağlıyor. Bu nedenle ofisimizde küçük bir kütüphane oluşturduk. Üniversitemizdeki bu etkinliklere katkı koymaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Katılan ve ödül kazanan herkesi tebrik ediyorum” açıklamasında bulundu.
Açılış konuşmalarının ardından Benim İçin Kütüphane Reels Video Yarışması, Kitap Bulma Yarışması, Kitap Sırtı Cümleler Fotoğraf Yarışması kazananları ile en çok basılı ve elektronik kaynak kullananlar tablet ve telefon ile ödüllendirildi. Ardından Bir Kitap Bir Bisiklet etkinliği çekilişi ile 3 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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