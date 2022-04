Pencereden gelen mutluluk

Güney Marmara’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukları unutmadı. Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle, Üniversite’nin çocuk hastalıkları bölümünde yatan hastalara bayram coşkusunu getirdiler. Uludağ Üniversitesi Mağaracılık Topluluğu öğrencileri halatlarla odaların camına tırmanarak sürpriz hediyeler dağıtarak, çocuklara moral aşıladılar.

UEDAŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. Yaşında hasta çocuklar ile buluştu. Sosyal sorumluluk Projeleriyle hayata dokunmaya devam eden UEDAŞ, Uludağ Üniversitesi öğrencileriyle birlikte hastanede yatıp meydanlarda ya da okullarda 23 Nisan coşkusunu yaşayamayan çocuklar için özel bir etkinlik düzenledi. Yatakta tedavi gören 40 çocuğa çatıdan halatlarla indirilen hediyelerin dağıtımında bulunan UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz her bir çocukla tek tek ilgilendiler.

Hizmet verdikleri bölgede her bir bireyin onların için ayrı ayrı ayrı kıymetli olduğunu belirten UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı; “Şirketlerin mevcutta olan hizmetlerinden ziyade çok daha fazla sorumluğu olduğuna inanıyorum. Bizler UEDAŞ ailesi olarak kesintisiz enerji mottosuyla çalışmalarımızı yürütürken özellikle çocuklarımızda hem farkındalık oluşturacak hem de onları motive edecek etkinlikler planlamaya çalışıyoruz. Bugün burada da hastanede yatan çocuklarımıza ve ailelerine az da olsa moral olabilmek istedik. Bugün Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ve Mağaracılık Topluluğu öğrencileri öncülüğünde 23 Nisan coşkusunu hastane camından hasta çocukların odalarına getirdik. Yaşadıkları zorlu dönemlerde yüzlerinde oluşan ufacık tebessüm bizim için ayrıca bir enerji kaynağı oldu” açıklamalarında bulundu.

Projeye ev sahipliği yapan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz da , “Bildiğiniz gibi üniversitenin önemli görevlerinden birisi de topluma hizmettir. Bu anlamda toplumun her kesimi ile işbirliği yapıyoruz. Uludağ Elektrik ile bu yıl 23 Nisan’ı hastanemizde geçirecek olan yavrularımızı sevindirmek adına hediye dağıtımı yaptık. Bu duyarlılığa dahil olan herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

