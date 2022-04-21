Bursa’da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Bursa’nın İznik ilçesinde yaşayan Kore gazisi Kamil Özer 92 yaşında hayatını kaybetti.

Bursa’nın İznik ilçesi, Elbeyli Mahallesi’nde yaşayan 92 yaşındaki Kore gazisi Kamil Özer hayatını kaybetti. 5 çocuk, 54 torun sahibi olduğu öğrenilen Özer için askeri tören düzenlendi. 1950 ile 1953 yılları arasında Kore’deki savaşa katılan Özer, kılınan cenaze namazının ardından Elbeyli mezarlığında toprağa verildi.

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