Şüpheli çantadan elbise çıktı

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İsmail Hakkı SEYMENNevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)BURSA'da, yol kenarındaki çalıların arasına bırakılan çanta, paniğe neden oldu. Bomba imha ekibi tarafından kontrollü şekilde açılan çantadan elbise çıktı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Osmangazi ilçesi, Çırpan Mahallesi, Stadyum Caddesi´nde meydana geldi. Yol kenarındaki çalıların yanına bırakılan sahipsiz çantayı görenler, durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, caddeyi yaya ve araç geçişine kapatarak bomba imha uzmanı çağırdı. Ekipler, sinyal karıştırıcı ile önlem aldı. Bomba uzmanının inceleyip kontrollü olarak açtığı çantadan elbise çıktı.

Ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması üzerine caddeyi yeniden ulaşıma açtı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-04-21 17:43:34



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