Bursaspor Kulübü kadro dışı bıraktığı Thievy Bifouma’yı affetti

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Bursaspor Kulübü, kadro dışı bıraktığı Thievy Bifouma’yı affettiğini açıkladı.

Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladığı Thievy Bifouma’yı affettiğini açıkladı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: "Oyuncumuz Bifouma bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimize gelerek takım arkadaşlarından ve Bursaspor camiasından özür dilemiştir. Bursaspor Kulübü yönetim kurulu olarak teknik heyetimiz ve camiamız adına, ailene tekrar hoş geldin diyoruz.”

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