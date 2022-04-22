Bursa'da hırsızlar tehlike saçtı...Bir gecede 12 rögar kapağını çaldılar İznik’te 1 gecede 12 rögar kapağı çalındı

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Bursa’nın İznik ilçesinde 1 günde aynı güzergahta 12 rögar kapağının çalınması ilçe halkını şok etti.

Emniyet güçleri zanlıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

İznik yeni belediye binası alanında ilginç hırsızlık yaşandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler 12 adet rögar kapağını çaldı.

Daha önce de 30 adet rögar kapağının çalınması üzerine ilçe halkı adeta isyan etti.

Buski ekipleri logar kapaklarının çalındığı bölgede inceleme yaparken, emniyet ekipleri ise geniş çaplı soruşturma başlattı.

Güvenlik kameralarından hırsızların kimliğinin tespit edilmesine çalışıldığı öğrenildi.

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