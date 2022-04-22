Başkan Tanır’a kardeş belediye Pazaryeri Belediyesi'nden fahri hemşehrilik beratı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tanır’a kardeş belediye Pazaryeri Belediyesi'nden fahri hemşehrilik beratı

İHA

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen iftar programına katılan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır'a Kardeş Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından fahri hemşehrilik beratı verildi.

Başkan Tanır’a kardeş belediye Pazaryeri Belediyesi'nden fahri hemşehrilik beratı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen iftar programına katılan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’a Kardeş Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından fahri hemşehrilik beratı verildi.
Pazaryeri İlçe meydanında 4 bin kişinin aynı anda orucunu açtığı iftar programına katılan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ilçeye yaptığı katkılardan dolayı fahri hemşerilik berati ile onurlandırıldı.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “2019 yılından bu yana hasretle beklediğimiz özlediğimiz iftar soframıza bu akşam kardeş belediye başkanı Önder Tanır da teşrif etti. Bu güzel etkinliğimizi düzenlememizde yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Başkan Tanır, ise konuşmasında, “Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları izzeti dergahında kabul etsin. Bizler Zekiye Başkanımız ifade ettiği gibi kardeşiz. Özellikle ramazanda malum sabrın, kardeşliğin, ibadetin, zirve yaptığı zaman diliminde kardeşlerimizin yanında olmak için bu akşam sizlerle beraberiz” dedi.
Başkan Tanır’a Pazaryeri İlçesindeki iftar programında Başkan Yardımcıları Hasan Aras, Fikri Hafızoğlu, AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir ve Kestel Belediye Meclis üyeleri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mudanya Belediyesi'nden açık havada spor etkinliği
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi'nden açık havada spor etkinliği
Hafız Alcan Çelik, tilavetiyle gönülleri mest etti
YEREL HABERLER Hafız Alcan Çelik, tilavetiyle gönülleri mest etti
Çocukların renkli bayramı
YEREL HABERLER Çocukların renkli bayramı
Bursa'daki bombalı saldırının faili tespit edildi
YEREL HABERLER Bursa'daki bombalı saldırının faili tespit edildi
Bursa'da heykel atölyesinin eserleri sergilendi
YEREL HABERLER Bursa'da heykel atölyesinin eserleri sergilendi
Minik başkan koltuğa oturdu, şenliklere davet etti
YEREL HABERLER Minik başkan koltuğa oturdu, şenliklere davet etti
Evlere ayakkabı koklayarak giren hırsız: Kokuyorsa yeni geldiğini anlıyoruz
YEREL HABERLER Evlere ayakkabı koklayarak giren hırsız: Kokuyorsa ...
Bursa Kent Konseyi ailesi iftarda buluştu
YEREL HABERLER Bursa Kent Konseyi ailesi iftarda buluştu
Bursaspor - Denizlispor maçı biletleri satışa çıkıyor
YEREL HABERLER Bursaspor - Denizlispor maçı biletleri satışa çıkıyor
Bursa Sağlık-Sen’de seçim heyecanı
YEREL HABERLER Bursa Sağlık-Sen’de seçim heyecanı
Bursa’da lüks rezidans inşaatında korkutan yangın
YEREL HABERLER Bursa’da lüks rezidans inşaatında korkutan yangın
Bursa'da hırsızlar tehlike saçtı...Bir gecede 12 rögar kapağını çaldılar İznik’te 1 gecede 12 rögar kapağı çalındı
YEREL HABERLER Bursa'da hırsızlar tehlike saçtı...Bir gecede 12 ...
İftardan çok sahura önem verin
YEREL HABERLER İftardan çok sahura önem verin
(Özel) Bursa'da sürücüler birbirine girdi, trafikte yol boks ringine döndü Bursa'da iki sürücü arasında yol verme tartışması izleyenleri hayrete düşüren kavgaya dönüştü
YEREL HABERLER (Özel) Bursa'da sürücüler birbirine girdi, trafikte ...
Bursaspor Kulübü kadro dışı bıraktığı Thievy Bifouma’yı affetti
YEREL HABERLER Bursaspor Kulübü kadro dışı bıraktığı Thievy ...
Bursaspor’a PFDK’dan ağır fatura Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er 4 maç ceza aldı
YEREL HABERLER Bursaspor’a PFDK’dan ağır fatura Bursaspor Teknik ...
Frutti Extra Bursaspor’a taraftarından muhteşem karşılama
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor’a taraftarından muhteşem ...
Şüpheli çantadan elbise çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli çantadan elbise çıktı
Yıldıztepe Yaşam Merkezinin 2. etabına son şekli verildi
YEREL HABERLER Yıldıztepe Yaşam Merkezinin 2. etabına son şekli ...
Bursa’da şüpheli paket paniğe neden oldu Tabelanın arkasına bırakılan şüpheli çantayı bomba uzmanı açtı
YEREL HABERLER Bursa’da şüpheli paket paniğe neden oldu Tabelanın ...
Bursa’da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Bursa’da Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Hastane duvarına tırmanıp, kanser hastası çocuklara 23 Nisan hediyesi verdiler
YEREL HABERLER Hastane duvarına tırmanıp, kanser hastası çocuklara ...
Bakan Yardımcısı Şensoy: “Ülkemizde GUHEM gibi merkezlerin sayısı artmalı” Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy GUHEM’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Şensoy: “Ülkemizde GUHEM gibi ...
Pencereden gelen mutluluk
YEREL HABERLER Pencereden gelen mutluluk

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.