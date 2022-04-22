Bursaspor - Denizlispor maçı biletleri satışa çıkıyor

Bursaspor Kulübü, yarın akşam oynanacak olan Denizlispor maçının biletlerini saat 11.00 itibariyle satışa çıkartacağını duyurdu. Timsah Park’taki kritik maçın bilet fiyatları 5 TL’den başlıyor.
Spor Toto 1. Lig’de yarın oynanacak olan Bursaspor Denizlispor maçının biletleri saat 11.00 itibariyle satışa çıkıyor. Timsah Park’ta saat 20.30’da oynanacak olan maçın bilet fiyatları 5 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Ayrıca yine Kuzey ve Güney Kale Arkası Tribünleri'nin, 18 yaş altı taraftar ile kadınlara ücretsiz olacağı belirtildi.
Mücadelenin bilet fiyatları şöyle:
Güney Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL
Kuzey Kale Arkası Tribünü: 5,00 TL
Doğu Üst Tribünü: 10,00 TL
Doğu Alt Tribünü: 15,00 TL
Batı Alt Tribünü: 50,00 TL
VIP 1. Balkon Tribünü: 100,00 TL
1963 Tribünü: 150,00 TL
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.