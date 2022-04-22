Bursa'da heykel atölyesinin eserleri sergilendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nilüfer Belediyesi Heykel Atölyesi kursiyerlerinin eserleri izlenime sunuldu.

Nilüfer Belediyesi Heykel Atölyesi kursiyerlerinin figüratif seçme eserleri Konak Kültürevi’nde sergilendi. Şeyma Çobanoğlu eğitmenliğinde çalışan 76 kursiyerin kil ve alçı malzemelerden ortaya çıkardığı eserler dikkat çekti. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çınar’ın da katıldığı sergiyi sanatseverler ilgiyle izledi. Şeyma Çobanoğlu ve kursiyerleri kutlayan Remzi Çınar, sanatseverleri sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

Eğitmen Şeyma Çobanoğlu da Ekim ayından buyana kursiyerlerin özveriyle çalıştıklarını belirterek, çok değerli eserler ortaya çıkardıklarını söyledi. 100’ü aşkın eserin yeraldığı sergi 28 Nisan’a kadar açık kalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.