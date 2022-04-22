Yargıtay, Bursaspor davasında 34 beraatten 14'ünü bozdu



Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)BURSASPOR'da yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla yargılanan 34 sanığın beraatine ilişkin itirazı değerlendiren Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, 14 kişinin kararını bozarak 'emniyeti suistismal' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, 2011'de Bursaspor'un hesaplarında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aralarında Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ile eski ve yeni yöneticilerin de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından şüphelilerden Yazıcı ile 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklular, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

İBRAHİM YAZICI HAYATINI KAYBETTİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 35 sanık hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'örgüt kurmak', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'zimmet', 'görevi ihmal' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından, 12 ile 36 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken, sanık İbrahim Yazıcı 2013 yılında hayatını kaybetti.

YARGITAY SADECE 20 BERAATİ ONADI

2 yıl süren yargılamanın ardından mahkeme heyeti, 34 sanık hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verdi. Karara yapılan itirazın ardından Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, dosyayı inceledi. 5'inci Ceza Dairesi, aralarında yöneticilerin bulunduğu 20 kişi hakkında verilen beraat kararını onadı. 14 sanığın ise 'emniyeti suistimal' suçundan yargılanmasını istedi. Yargıtay'ın kararı sonrası 14 tutuksuz sanık, önümüzdeki günlerde yeniden Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2022-04-22 14:36:35



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