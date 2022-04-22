Atı, hafif ticari araca bağlayıp çekerek götürdü

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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da, bir atın, yularının hafif ticari araca bağlanarak götürüldüğü görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi´nde bir sürücü, atı yularından kullandığı hafif ticari araca bağlayıp çekerek götürdü. O anlar cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki çekerken, hayvanseverler, sürücünün bulunup cezalandırılmasını istedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2022-04-22 15:03:27



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