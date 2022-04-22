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Başkan Özer Matlı: "23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir"

İHA

Başkan Özer Matlı: "23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir"

Milli egemenlik bilinciyle büyüyen çocukların aydınlık yarınların mimarı olacağına işaret eden Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Dünyada çocuklara armağan edilen ve tek evrensel bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir” diye konuştu.
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Milli egemenliğin Türkiye için vazgeçilmez bir yönetim biçimi olduğunu vurgulayan Başkan Özer Matlı, mesajında şunları kaydetti:
“Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve millet egemenliğinin ilan edildiği 23 Nisan 1920, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bağımsızlığını kazanan Türkiye, 99 yılda her alanda büyük başarılara ulaşmıştır. Bu yolda kuşkusuz tarihine, kültürüne sahip çıkan bir kuşağın varlığı bizlere umut vermektedir. Geleceğimizin aydınlık yarınları olan çocuklara armağan edilen ve tek evrensel bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir. İşte bu bilinç ve sorumlulukla; büyük Türkiye’nin inşasının mimarı olacak çocuklarımızın, aklı hür vicdanı hür, eğitimli, çalışkan, milli değerlerine bağlı, barış, sevgi ve kardeşlik içerisinde yaşamaları en büyük dileğimizdir. Bizler iş dünyası olarak, ülkemizi medeniyet yarışında daha da ileri götürebilmek için; demokrasinin ve cumhuriyetimizin verdiği güven ve güçle daha fazla yatırım ve daha fazla istihdam hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bizlere bu toprakları vatan kılan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, aziz milletimizin ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”

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