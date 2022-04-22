İnşaata malzeme çıkarılan vinç, ağırlığı taşıyamayınca devrildi

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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA'da bir fabrika inşaatının üçüncü katına malzeme çıkarılan vinç, ağırlık nedeniyle geriye devrilip askıda kaldı. Vinç, 2 saatlik çalışma sonucu kurtarılırken inşaatta hasar meydana geldi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kestel ilçesi Barakfakih Mahallesi'nde meydana geldi. Barakfakih Sanayi Sitesi'nde bir fabrika inşaatının üçüncü katına malzeme çıkarılırken vinç, ağırlığı taşıyamayınca geriye doğru devrildi. Taşıma kolu inşaata çarpan vinç, askıda kaldı. Kazada can kaybı yaşanmazken, vinç, 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdülselam UĞUR

2022-04-22 16:52:55



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