Ramazan sevinci Keles halkı ile paylaşıldı

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, iftardan sahura şehrin farklı noktalarında Bursa halkı ile buluşmalarını sürdürüyor.

Teravih namazı sonrasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Keles’te esnaf ziyaretinde bulunup, vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Gürkan, Ramazan ayının ve yaklaşan bayramın hayırlara vesile olmasını diledi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Gürkan, talep ve önerilerini dinleyerek tek tek not aldı. Başkan Gürkan, dağ bölgesinin en güzide ilçelerinden olan Keles’in ve tüm dağ bölgesi ilçelerinin her alanda kalkınması adına merkezi hükümet, il ve ilçe teşkilatları ile belediyeler nezdinde çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü belirtti.

Davut Gürkan, her kademesinden teşkilat mensupları ile Bursa’nın her noktasında olduğu gibi Keles’te de çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayana kadar ziyaretlerini sürdüreceklerini söyledi.

