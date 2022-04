Kaldırım işgali serbestisi başlıyor

İnegöl Belediyesi, Ramazan bayramına sayılı günler kala çarşıda hareketliliğin başlaması üzerine kaldırım işgali uygulamasında 23 Nisan Cumartesi günü itibariyle bir esneklik yapılacağını açıkladı. Her işletme, kendi iştigal konusu ile sınırlı olmak üzere kapı önünde ürün satışı yapabilecek.

Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ramazan bayramı münasebeti ile kaldırım işgallerinde esneklik uygulamamız 23.04.2022 Cumartesi günü itibariyle başlayacak olup, çarşı merkezinde yaya ve araç trafiğini engellemeyecek şekilde ve her işletmenin kendi iştigal konusu ile sınırlı kalmak üzere, kendi işyeri önünde, kendi ürünlerini sergileyebilecektir. Kaldırımı tamamen kapatan işletmelere, kendi iştigal konusu harici ürün satışı yapan işletmelere ve seyyar satışlara ise müsaade edilmeyecektir.”

Öte yandan, bayram öncesi çarşı bölgesinin trafiğe kapanmasıyla ilgili de, “Bayram yoğunluğunun had safhaya ulaştığı günlerde hem vatandaşlarımızın güvenli şekilde alışverişlerini yapabilmeleri hem de esnaflarımızın bayram sürecinde daha rahat satış yapabilmesi adına; Elektrik Sokak (Hacı Veli Ağa sokak kesişiminden itibaren), İşletme Sokak, Tabakhane Sokak, Bedesten Sokak, Cami Kebir Sokak, Özdilek Sokak, 2. Özdilek Sokak ve Hacı Şahin Sokak 29 Nisan, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde araç trafiğine kapalı olacaktır" denildi.

