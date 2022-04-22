Hicran'ı kaçırıp, zorla alıkoyan şüpheli tutuklandı

Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)BURSA'da polis ekiplerince düzenlenen baskında, ailesinin bir televizyon programında Hicran Ö.´yü (19) kaçırıp, zorla alıkoyduğunu belirttiği şüpheli Yaşar Şahin (54), yakalanarak, gözaltına alındı. Şahin, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Bir kanalda yayınlanan televizyon programına çıkan Hicran Ö.´nün yakınları, Hicran Ö.´nün Yaşar Şahin tarafından zorla kaçırıldığı ve ölümle tehdit edildiğini söyledi. Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Hicran Ö.´nün program görevlilerinden `beni kurtarın´ şeklinde yardım istediğini tespit eden ekipler, Şahin´in adresini tespit etti. Hicran Ö.´nün alıkonulduğu Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki eve baskın yapan ekipler, Hicran Ö.´yü kurtardı. Yaşar Şahin ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hicran Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, Yaşar Şahin´in evden dışarıya çıktığı zamanlar kapıyı üzerine kilitlediğini ve tek başına dışarıya çıkmasına izin vermediğini söyledi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yaşar Şahin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-04-22 21:56:24
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