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(Özel) Dilenci servisi kamerada...Bursa'da duygu tacirlerine zabıta operasyonu Zabıtayı karşısında gören dilenci kadın arkasına bakmadan kaçtı Dilencilerin bir otomobille şehir merkezinden servis edilme anları da kameraya yansıdı

İHA

(Özel) Dilenci servisi kamerada...Bursa'da duygu tacirlerine zabıta operasyonu Zabıtayı karşısında gören dilenci kadın arkasına bakmadan kaçtı Dilencilerin bir otomobille şehir merkezinden servis edilme anları da kameraya yansıdı

Bursa'da vatandaşların duygularıyla oynayıp para dilenen kişilere yönelik Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri operasyon düzenledi. Zabıtaları gören kadın dilenci önce yalvardı sonra arkasına bakmadan kaçtı. O anlar kameraya yansıdı. Bir araçla topluca şehir merkezinde bazı noktalara servis edilen dilenciler de vatandaşlarca görüntülendi.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde bulunan Yeşil Camide dilencilerin olduğu ihbarını alan Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti. Cami kapısında çocuklarıyla dilenen kadın direnip çığlık atarak vatandaşlardan yardım istedi. Zabıta ekiplerinin operasyonu karşısında kadın arkasına bakmadan kaçmaya başladı.
Diğer yandan otomobille belirli noktaya gelerek dilenmek için kullandıkları aksesuarları alarak dilenmeye hazırlanan şüphelilerin o anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Zabıta ve polis ekipleri kesinlikle şehirde dilencilere ve duygu sömürüsü yapan kişilere izin verilmeyeceğini açıkladılar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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