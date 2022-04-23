Sağlık çalışanları koltuklarını öğrencilere devretti

Medicana Sağlık Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, öğrencilerle koltuk devir teslim töreni gerçekleştirdi.

Medicana International Ankara, International İstanbul, Çamlıca, Ataşehir, Avcılar, Bahçelievler, Kadıköy, Bursa, Sivas hastanelerinin ev sahibi olduğu programa çeşitli illerinden gelen öğrenciler katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 102. Yıl açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Medicana Grup iştiraklerinde coşku ve tebessümle kutlandı.

Medicana Sağlık Grubu genel müdür, genel müdür yardımcıları, başhekim ve başhekim yardımcılarının koltuklarında deneyim yaşayan öğrenciler, sorularıyla tebessüm ettirdi. Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunu Ankara’dan devralarak programa katılan öğrenci Mahmut Utku Urgan, “Bu koltuğa oturmak ve bu görevi yürütmek beni oldukça heyecanlandırdı. Değişik ve baş döndürücüymüş” diyerek katılanlara keyifli anlar yaşattı.

Doktorların öğrencilere özel yazdığı mektuplarda, “Sen kalbinde ülkenin bağımsızlığını taşıyan bir bayrak, ellerinde aydınlığın meşalesini tutan bir kahramansın. İnanıyorum ki gelecekte dünyayı daha iyi bir yer yapacaksın.” mesajı verildi.

Etkinlik doktor ve yöneticiler tarafından öğrencilere verilen çiçek ve plaket takdimi ile sona erdi.

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