Geleceğin aktris ve jönleri kamera karşısına geçti Ekranların ve beyaz perdenin yıldızları Bursa’da yetişiyor

Kültür ve sanatın kenti Bursa önemli bir eğitim programına ev sahipliği yapıyor. Ünlü yapımcı, yönetmen, senarist Birol Güven yönetiminde gerçekleştirilen sinema ve televizyon akademisi ilk mezunlarını vermeye hazırlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. tarafından gerçekleştirilen atölye programına rekor başvuru yapılmıştı. Her yaştan 1026 kişinin başvurduğu Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen akademi seçmelerini 140 aday kazanırken, adaylar akademi eğitimindeki ilk ayı tamamladı. 4 ay sürecek akademide adaylar, Caner Güler ve Abdülhamit Güler’den senaristlik, Emre Kavuk, Abdülhamit Güler’den sinema kültürü ve kısa film, Aşkın Şenol, Nazım Kerkez’den oyunculuk eğitimleri alıyor. Temel tiyatro ve sinema eğitiminin yanı sıra profesyonel oyunculardan da destek gören adaylar, işin mutfağını da yerinde görme şansına sahipler. Akademi eğitimleri Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Seminer salonlarında yapılıyor. Oyunculuk, senaristlik ve kamera arkası gibi alanlarda kendilerini geliştiren adaylar, ekranların sevilen dizisi “Seksenler” setinde de sektörün profesyonellerinden mesleğin inceliklerini öğreniyor.

26 Haziran’da ilk mezunlarını verecek olan Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi çerçevesinde profesyonel oyuncularla tecrübe paylaşımı da gerçekleştiriliyor. Adaylar sektöre yönelik merak ettiklerini profesyonel oyunculara sorarak tecrübe ediniyor. Akademinin ilk konuğu ekranların sevilen isimi Şoray Uzun oldu. Ünlü oyuncu, adaylara yaşadığı deneyimleri anlattı. Atölye eğitimleri 4 ay sürecek. Eğitim sonunda gerçekleştirilecek organizasyonla eğitim alan adaylar oyun ve kısa film gibi çalışmalarıyla hünerlerini sergileyecek.

Bursa’da geleceğe açılan kapı ‘mateverse’ eğitimleri de başlıyor. 30 Nisan’da başlayacak eğitim öncesi ‘Birol Güven ile metaverse, sinema, oyunculuk ve senaryo semineri’ 24 Nisan Pazar günü, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 17.15’te Hüdavendigar Salonunda gerçekleştirilecek. Seminer ve atölye çalışmalarına Bursa Büyükşehir Belediyesi Birol Güven Sinema ve Televizyon Akademisi öğrencileri katılım sağlayabilecek. Bu akademiye katılan öğrencilere katılım belgeleri NFT olarak da verilecek. Bu da sektörde bir ilk olma niteliği taşıması açısından önemli bir adım olarak yorumlanıyor.

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