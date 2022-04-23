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Yıldırım'da makam çocukların Başkan Yılmaz koltuğu çocuklara bıraktı

İHA

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, makamda çocukları ağırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğuna Yıldırımlı minikler oturdu.

Yıldırım'da makam çocukların Başkan Yılmaz koltuğu çocuklara bıraktı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, makamda çocukları ağırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğuna Yıldırımlı minikler oturdu.
Yıldırım Belediyesi Kreşi öğrencilerini makamında ağırlayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocuklara Yıldırım’da yürütülen hizmetler hakkında bilgi verdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ve geleneksel hale gelen, çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde, kısa sürede olsa Yıldırım Belediye Başkanlığı koltuğunu emanet alan çocuklar, istek ve temennilerini Başkan Oktay Yılmaz’a ilettiler. Temsili Belediye Başkanlığı makamına oturan miniklerin, koltuğa oturur oturmaz ilk icraatları, ilçedeki yeşil alanların ve oyun alanlarının genişletilmesi yönünde verdikleri talimat oldu. Öte yandan başkanlık makamını devralan Hamza Şahin ise ilçeye polis karakolu ve itfaiye noktası kurulması yönünde talimat verdi. Ziyaretin sonunda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocuklara çeşitli hediyeler verirken çocuklar da kendi hazırladıkları tabloyu Yılmaz’a hediye ettiler. Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Yıldırımlı miniklerle buluşmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Yarının büyükleri ve yöneticileri olacak yavrularımız, ülkemizi daha güzel günlere taşıyacaklar. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum” dedi
Neşeli Yıldırım vurgusu
Yıldırımlı çocukları başkanlık makamında misafir ederek geleceğe ilişkin fikirlerini aldıklarını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Çocuklarımız ve geleceğimiz için Neşeli Yıldırım’ı kurmak adına elimizden gelen bütün imkânları seferber ediyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak 3 gün boyunca çocuklarımıza şenlik havasında birbirinden güzel etkinlikler hazırladık. Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki etkinliklerimize tüm evlatlarımızı bekliyorum. Bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken, millet egemenliği ve istiklal yolunda mücadele eden Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’i, kahraman şehitlerimizi ve istiklal yolunda gazi olmuş ancak aramızdan ayrılmış gazilerimizi de rahmet ve minnetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı. Yıldırımlı minikler de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği böyle güzel ve anlamlı günde, makamını kendilerine devreden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür edip çiçek takdiminde bulundular.

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