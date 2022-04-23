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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik derneğinden Türkiye'ye örnek proje

İHA

Gençlik derneğinden Türkiye'ye örnek proje

Bursa'da bir çok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren gençlik derneği herkese örnek olacak bir proje daha gerçekleştirdi.
Büyükorhan Gençlik Derneği(BÜGED) ilçelerinde yaptığı örnek projelerle herkesin takdirini kazanıyor. Yeni bir projeye imza atan dernek ilçedeki Atatürk İlköğretim Okulu ve Şehit İsa Özkan İmam Hatip Lisesine "BÜGED Robotik Kodlama ve Zeka Oyunları" sınıfları kazandırdı.
İlçelerindeki öğrencilerin daha kaliteli eğitim alması için mücadele eden dernek ilçedeki diğer okullarda da bu tarz projeler üretmeye devam edecek. Sınıfların açılış kurdeleleri Kaymakam Furkan Öztürk, Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, kurum amirleri ve BÜGED Başkanı Emrah Seyrek tarafından kesilerek açıldı.
Büyükorhan Gençlik Derneği Başkanı Emrah Seyrek: ''Gelecek BÜGED ile şekillenecek demiştik yola çıkarken. Attığımız her adımda, aldığımız her kararda bir sonraki günü değil bir sonraki nesli düşündük hep. Bugün de oluşumumuzun temellerini oluşturan, geleceği şekillendirecek çocuklarımızın en güzel imkanlara ulaşması için elimizden geleni yaptığımızın göstergesiyle karşınızdayız. İlçemizde çocuklarımıza hizmet etmesi için meydana getirdiğimiz sınıflarımızın açılışını, çocukların bayramı olan 23 Nisan’da gerçekleştirdik. Tüm dünyanın eğitim ve sosyal yaşam anlayışının değiştiği bu çağda, çoçuklarımızı geleceğe hazırlayabilmek için elimizi her tür taşın altına sokmaya hep vardık hep olacağız. Bayramınız kutlu olsun çocuklar, bizden size hediye olan sınıflarınızda çağlar açıp çağlar kapayan büyükleriniz gibi, yedi düveli dize getiren atalarınız gibi özgürce düşünüp, huzurla okuyun'' dedi.

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