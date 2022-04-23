Bursa’da çocukların 23 Nisan coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde hazırladığı şenlikte, yüzlerce çocuk unutamayacakları bir gün yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi sebebiyle 2 senedir 23 Nisan coşkusunu tam anlamıyla yaşamayan çocuklar için bu sene doyasıya eğlenebildikleri bir program hazırladı. Şenlik öncesinde en köklü Türk gelenekleri arasında yer alan ve yarım gün aç kalmayı gerektiren’ tekne orucu tutan Bursalı çocuklar için iftar programı düzenlendi. Merinos Gölpark Tesisleri’ndeki programa, oruç tutma yaşında olmayıp yarım gün tekne orucu tutan çocuklar büyük ilgi gösterdi. Öğlen ezanının okunmasıyla oruçlarını açan çocuklara, Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Bilgin Bursa’ oyunu hediye edildi. Çocukların en mutlu günlerine ortak olan Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, tekne orucu tutan çocukları tek tek tebrik etti.

Çocukların hem yeteneklerini geliştirmeleri hem de eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenlikleri ise Merinos Parkı’nda her yaştan bireyin katılımıyla yapıldı. BUSMEK, Bursa Kent Konseyi, Bilim Teknoloji Merkezi, Yeşilay, Kızılay gibi kurumların da stant açtığı şenlikte, çocuklar ‘23 Nisan’ temalı resim sergini gezip el işi ve resim yapma gibi atölyelere katılarak keyifli vakit geçirdi. Kurulan oyun alanlarında doyasıya eğlenen minikler, palyaçolara yüzlerini boyatıp pamuk şekerin tadına baktı. Şenlik çerçevesinde hazırlanan sahne gösterileri de izleyenlerin beğenisini topladı. Halk oyunları gösterisi, suyla çalışan roket deneyleri, karate gösterisi ve çocuk korosu konserini ilgiyle izleyen minikler, ellerindeki Türk Bayrakları ile eşlik etti. Programda, çocuklar tarafından sevilen Youtuber Sertaç Abi de sahneye çıkarak dijital dünyanın nasıl doğru kullanılabileceğini çocuklara anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, tüm çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, tekne orucu tutan minikleri de tebrik etti. Anne ve babası oruç tutan çocukların da büyük bir hevesle oruç tutmak istediğini söyleyen Yıldız, tekne orucuyla bu imkanı yakaladığını belirtti. Bu orucun çocuklara kimlik ve bilinç kazanmasına fırsat verdiğini ifade eden Yıldız, “Miniklerin milli ve manevi değerlerine sahip çıkan ve vatanına hizmet eden bireyler olmasını diliyorum. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanıyla tüm çocuklara şenlik olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm çocuklara hediye ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, şenliğe katılan ailelere de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çocuklar birbirinden farklı etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Eğitici, öğretici ve eğlendirici atölye çalışmalarında yer alan minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenlikleri’nde unutamayacakları bir hafta sonu yaşadı.

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