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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyahat sigortası ile tatilde keyfiniz yerinde

İHA

Koçaslanlar Sigorta'nın Genel Müdürü Sema Kulavuz, seyahat sigortasının ister turistik, ister iş seyahatleri süresince bizleri kötü sürprizlere karşı güvence altına alan bir poliçe olduğunu söyledi.

Seyahat sigortası ile tatilde keyfiniz yerinde

Koçaslanlar Sigorta’nın Genel Müdürü Sema Kulavuz, seyahat sigortasının ister turistik, ister iş seyahatleri süresince bizleri kötü sürprizlere karşı güvence altına alan bir poliçe olduğunu söyledi.
Sigortacılık alanında tüm hizmetleri veren Koçaslanlar Sigorta, kaza branşı başta olmak üzere, yangın poliçeleri, kefalet sigortaları, sorumluluk poliçeleri, mühendislik sigortaları, nakliyat sigortaları, bireysel emeklilik, sağlık ve tarım sigortaları ile kişi veya kurumların hayat kalitelerini, onlardan gelen talepler dikkate alınarak yükseklere taşımak ve sürekliliğini sağlayacak ürün ve hizmetler sunmaktadır. Seyahat Sigortası’nın ister turistik, ister iş seyahatleri süresince bizleri kötü sürprizlere karşı güvence altına alan bir poliçe olduğunu ifade eden Kulavuz, “Tüm seyahatlerimizde belirli riskler mevcuttur. Beklenmedik hastalıklar, kazalar ya da bagaj kaybolması gibi pek çok problemle karşılaşabiliriz. Seyahat Sigortası, bu gibi aksiliklerde güven ve huzur sağlamasının yanında bizleri ekonomik açıdan büyük zararlardan da korur. Seyahat Sigortası, ulaşım yollarından herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt dışına veya yurt dışından ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnasında karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşı koruyan bir özel sigorta türüdür. Sigortacı, seyahat sırasında poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma bağlı olmayan hastalık hali sonucunda, planlanan seyahat süresi dışında meydana gelmemesi kaydıyla, sigortalıya poliçede belirtilen teminatları sağlar. Seyahat Sigortası, problemsiz bir yolculuk için olmazsa olmazdır” dedi.
Seyahat Sigortası’nın süresi ve çerçevesi hakkında konuşan Kulavuz, “Seyahat sigortasının süresi yurt dışına yapılan seyahatler için ülkemiz sınırlarından çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an başlar, ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an sona erer. Yurt dışından yapılan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an başlar yine ülke sınırları dışına çıkıldığının pasaportla tespit edildiği an sona erer. Seyahat Sigortası, yurt dışında ayakta ya da yatarak tıbbi tedavi giderleri, kaza durumunda sigortalının nakli, taburcu olduktan ya da vefat ettikten sonra ülkeye nakli, sigortalının aile üyelerinden birinin nakli ve konaklaması, acil mesajların iletilmesi, ilaç gönderilmesi, kaza ya da hastalık sebebiyle yurt dışında kalış süresinin uzatılması, evde meydana gelen bir kaza sonucu ortaya çıkan masrafların karşılanması, tarifeli uçuşta bagaj kaybolması, çalınması ya da zarar görmesi ve pek çok durumu içeren geniş çerçeveli bir sigortadır” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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