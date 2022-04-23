Bursaspor - Altaş Denizlispor: 1-0



İsmail Hakkı SEYMEN / BURSA,(DHA)STAT: Bitci Timsah Park

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Cemil Tunç, Erkan Akbulut

BURSASPOR: Canberk YurdakulNamık Alaskarov(Dk. 64 İsmail Yüksek), Hasan Ayaroğlu(Dk. 87 Tuğbey Akgün), Mehmet Erdem Uğurlu, Luka Capan, Nicolas Mauricio Zalazar, Burak Altıparmak, Joao Pedro Sousa Silva, Uğur Kaan Yıldız, Enver Cenk Şahin(Dk. 87 Ramazan Keskin), Massimo Bruno(Dk. 68 Thievy Bifouma)

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir Sünger, Tiago Lopes, Hakan Çinemre(Dk. 52 Erdal Akdarı), Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz(Dk. 64 Muhammet Özkal), Leo Schwechlen, İlhan Depe, Muhammed Gönülaçar(Dk. 52 Mustafa Çeçenoğlu), Ulrich Selom Mayi, Ömer Hasan Şişmanoğlu(Dk. 43 Ismail Aissati), Brice Dja Djedje

GOLLER: Dk. 30 Namık Alaskarov (Bursaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 77 Ismail Aissati (Altaş Denizlispor)

SARI KARTLAR: Tuğbey Akgün, Dk. Joao Pedro Sousa Silva (Bursaspor) - Ömer Şişmanoğlu, Hakan Çinemre, Muhammed Gönülaçar, Ulrıch Selom Mayi, Erdal Akdarı (Altaş Denizlispor) TFF 1´inci Lig´in 34´üncü hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında konuk ettiği Altaş Denizlispor´u 1-0 yendi.

21´inci dakikada Bursaspor´un hızlı gelişen atağında sağ çaprazdan Denizlispor ceza sahası yayına giren Enver Cenk Şahin kaleye vurmak istedi ancak Denizlispor savunması topa müdahale etti. Savunmadan seken topu Mehmet Erdem Uğurlu ceza sahasına çevirdi ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

30´uncu dakikada sağ kanatta gelişen Bursaspor atağında Enver Cenk Şahin bu kez topu arka direğe ortaladı. Joao Pedro Sousa Silva´nın kafayla altı pasa çevirdiği topa Namık Alaskarov kafayla vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0.

54´üncü dakikada Bursaspor´un atağında Denizlispor ceza sahasında topla buluşan Joao Pedro Sousa Silva Oğuz Yılmaz´ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

55´inci dakikada Bursaspor´un kazandığı penaltı vuruşunda topun arkasına geçen Namık Alaskarov kalecinin sağına vurdu ancak top direğin yanından dışarı gitti.

77´nci dakikada Luka Capan´a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartı gören Ismail Aissati kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+3´üncü dakikada Bursaspor kontra atağa çıktı. Orta sahadan itibaren topla ilerleyen Thıevy Bifouma topu penaltı noktasında Joao Pedro Sousa Silva´ya çevirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Pedro topa gelişine vurdu ancak kaleci Abdulkadir Sünger topu ayaklarıyla kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bursaspor sahasında Altaş Denizlispor´u 1-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-04-23 22:43:24



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