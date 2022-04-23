Fatih Şen: "Bu takımı ligde tutacağız"

Bursaspor Yardımcı Antrenörü Fatih Şen, "5'te 5 yaparak bu durumu düzelteceğiz. Bu takımı ligde tutacağız" dedi.

Bursaspor Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 10 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Bursaspor yardımcı antrenörü Fatih Şen, "Geçen hafta gerçekten çok kaliteli, iyi mücadele ve iyi futbol oynadığımız bir Gençlerbirliği maçı oynadık. Yalnız o maçta az pozisyona girdik. Aynı istikrarı bu maçta devam ettirdik. Bu sefer pozisyon da bulduk. Maalesef penaltıyı kaçırdık. Penaltı olsaydı belki daha farklı bir duruma gidebilirdi. Ama netice olarak üç puanı aldık. Şimdi Manisa maçı çok önemli bizim için. Bu maçı da alırsak sonraki üç maçı da zaten kazanmayı düşünüyoruz. Bu takım Allah'ın izniyle 5'te 5 yapıp bu ligde kalmayı zaten hak ediyor. Bu ligde olması da entresan. Ancak yapacak bir şey yok, bu durumdayız. 5'te 5 yaparak bu durumu düzelteceğiz. Bu takımı ligde tutacağız" şeklinde konuştu.





Hücumda son vuruşların nasıl daha etkili olması gerektiğiyle ilgili gelen soruya Fatih Şen, "Biz her maça çok iyi hazırlanıyoruz. Hücum anlamında savunma anlamında. Bu maç da dahil. Savunmada iyi durumdayız. Hücumda bugün özellikle daha iyi durumdayız. Ama maalesef biraz zor oluyor kazanmak. Netice olarak üç puanı aldık. Çok şükür önümüze bakıyoruz. Bizim için olmazsa olmaz bir Manisa maçı var. Oradan da üç puanla döndüğümüzde inşallah bu işi başaracağız" diye konuştu.

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