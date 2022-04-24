Suça sürüklenen çocuk, motosiklet çalarken yakalandı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, suça sürüklenen 13 yaşındaki S.A.E., motosiklet çalarken yakalandı. S.A.E.'nin 20 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesinde meydana geldi. 1'inci Çamlıbel Sokakta park halinde bulunan bir motosikletin çalındığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede inceleme başlattı. Yapılan çalışma kapsamında şüpheli, Yenice Mahallesi Mustafabey Caddesinde motosikleti sürükleyerek götürürken yakalandı. Yakalanan kişinin 13 yaşındaki S.A.E. olduğu, 20 hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-04-24 01:37:23
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