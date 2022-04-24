İnegöllüler sahura Rumeli ezgileri ile uyandı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA´nın İnegöl ilçesinde yaşayanlar sahura, davul yerine Rumeli ezgileriyle kalktı. Yöresel kıyafetler giyip sokak sokak dolaşan Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, ilçe halkını müzik eşliğinde sahur için uyandırdı.

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, ilçede farklı bir etkinliğe imza attı. Rumeli yöresi kıyafetleri giyen gençler tef, darbuka, akordiyon ve klarnetle Balkan müziklerini çalarak, sahur vakti sokak sokak dolaştı. İlçe sakinlerini sahura, Rumeli ezgileriyle uyandıran dernek üyeleri, yöresel halk oyunlarını da oynadı. Yöresel folklor gösterileriyle sahura renk katan gençler, pencerelere çıkan vatandaşlar tarafından alkışlandı. Büyük ilgi gören ekip, Rumeli ezgileri eşliğinde oyunlar oynayarak 5 kilometre yürüdü. Ekipte yer alan görme engelli akordiyon sanatçısı Hüseyin Şentürk de, çaldığı ezgilerle büyük beğeni topladı.

Süleymaniye Mahallesi sakinleri ise sokak sokak dolaşan ve yöresel halk oyunlarını sergileyen gençlere, evlerinde yaptıkları börek ve tatlılardan ikram etti. 2 saat süren etkinlikle ilgili konuşan, İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Saman, "Derneğimizin her sene yaptığı sahur programı geleneğini sürdürüyoruz. Üyelerimizin evlerini ziyaret ederek ikramlarını alıyoruz. Bunu her sene yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-04-24 10:45:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.