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Rahvan atları Bursa’nın Fethi için koştu Osmanlı'dan kalma gelenek günümüze taşındı

İHA

Rahvan atları Bursa’nın Fethi için koştu Osmanlı'dan kalma gelenek günümüze taşındı

Osmangazi Belediyesi, bu yıl 17’ncisini düzenlediği Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenliklerinde gerçekleştirdiği Rahvan At Yarışları ile Osmanlı’dan kalma geleneği günümüze taşıdı. Bursalıların büyük ilgi gösterdiği yarışlarda, Türkiye’nin dört bir yanından gelen rahvan atları ve binicileri, birincilik için kıyasıya mücadele etti.
Osmangazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Nisan ayı boyunca Bursalılara bayram havası yaşatan Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri, Rahvan At Yarışları ile son buldu. Osmangazi Belediyesi tarafından Armutköy Mahallesi’nde 36 bin metrekare alan üzerine kurulan Ata Sporları Parkı’nda gerçekleştirilen yarışlara, bu yıl 172 at katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen atlar, Baş, Başaltı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Beşli Taylar, Dörtlü Taylar, Üçlü Taylar, İkili Taylar, Kadınlar ve Yerli Doludizgin olmak üzere toplam 11 farklı kategoride birincilik için kıyasıya mücadele etti. Osmanlı döneminden kalma geleneğin günümüze taşındığı yarışlar, Bursalılara büyük heyecan yaşatırken, dereceye giren at sahiplerine kupanın yanı sıra 2 bin TL ile 8 bin TL arasında değişen para ödülü verildi.
Büyük bir coşku ve rekabete sahne olan Rahvan At Yarışlarını, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti İl Başkan Vekili Fatma Şahin, Bursa Rahvan Atçılık Kulübü Başkanı İhsan Gür, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri ile vatandaşlar büyük bir heyecanla izledi.

Şenlikler coşku içinde geçti
Rahvan At Yarışları’nın startını veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geleneksel olarak düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin bu yılki son etkinliğini gerçekleştirdiklerini söyledi. Rahvan At Yarışları’nın her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecana sahne olduğunu belirten Başkan Dündar, “Fetih Şenliklerinde Nisan ayı boyunca düzenlediğimiz birbirinden farklı ve güzel etkinlikler ile vatandaşlarımızla bir araya gelerek Bursa’nın Fethi'nin 696’ncı yılını kutladık. Pandemiden dolayı Fetih Şenlikleri’ne 2 yıl ara vermek durumunda kaldık. Görüyoruz ki, bu 2 yıllık arada Bursa, fetih şenliklerini özlemiş. Bu yılki tüm etkinliklere yüksek bir katılım vardı. Coşku doruktaydı. Etkinliklerimize katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bursa Rahvan Atçılık Kulübü Başkanı İhsan Gür abimize ise ayrı bir teşekkür ediyorum. Kendisi 17 yıldır düzenlediğimiz Rahvan At Yarışları’nı organize ediyor. Bu etkinliğimizde emeği çoktur. Bu yılki yarışlara 172 rahvan atı katıldı ve rekabetin kıyasıya yaşandığı güzel bir etkinlik oldu. Rahvan atları, bizim geleneksel Türk atlarımız. Osmanlı'dan kalma geleneği günümüzde yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da, Bursa’da nisan aylarının şenlik havasında geçtiğine vurgu yaparak, “Bursa’da nisan ayları hem geçmişimizi yâd etmek, hem de bugünün insanlarını bir araya getirerek birlik ve beraberliği tesis etmek adına önemli etkinliklerin gerçekleştiği bir ay oluyor. Bursa’nın Fethinin yıl dönümü münasebetiyle yürüyüşler, folklor gösterileri, geleneksel sporlar, maraton ve at yarışları düzenleniyor. Geçmişi geleceğe taşıyan bu etkinlikleri ortaya koyan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerin düzenlenmesinde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Allah tekrarını nasip etsin” diye konuştu.
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de Fetih Şenlikleriyle güzel bir geleneğin yaşatıldığını ifade ederek, “Atları ile bu organizasyona katılan tüm yarışçılarımızı tebrik ediyorum. Emeklerinden ve gayretlerinden dolayı İhsan Gür abimize de teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik oldu. İnşallah, bu güzellikleri nice yıllar hep birlikte yaşarız” dedi.
Rahvan At Yarışları sonunda, dereceye giren at sahiplerine kupa ve para ödüllerini Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Refik Özen, AK Parti İl Başkan Vekili Fatma Şahin ve Bursa Rahvan Atçılık Kulübü Başkanı İhsan Gür takdim etti.

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