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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’de iftar bereketi

İHA

Karacabey’de iftar bereketi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Karacabey’de düzenlediği iftar programında binlerce vatandaş aynı sofra etrafında buluştu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programları bu kez Karacabey ilçesinde düzenledi. Karacabey Kapalı Pazar Alanı’nda yapılan programa, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İftar öncesi Meddah ve Karagöz gölge oyunu gösterisi, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Akşam ezanının okunmasıyla vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.
İftar sonrası konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, vatanın güvenliğini sağlamak adına sınır ötesi harekâtlar gerçekleştiren Mehmetçik için övgü dolu ifadeler kullandı. Esgin, “Pandemi sürecinde millet devlet el ele büyük bir mücadele verdik. Karacabey’e yapılacak hizmetlerin gerçekleşmesi noktasında Ankara’da siyasi kadrolarımızla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Biz burada rahatça iftar programlarında buluşabiliyorsak vatanın güvenliğini sağlayan, sınır ötesi harekâtlar yapan Mehmetçiklerimiz sayesindedir. Bu güzel iftar programında buluşmaya vesile olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Karacabey Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.
Pandemi sonrası Ramazan geleneklerinin yeniden yaşatılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız ise, “İftarları, sahurları, mahyaları, manileriyle Ramazan'ın huzurlu atmosferini birlikte idrak etmeyi çok özlemiştik. Ramazan ayının şehrimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum” dedi.
Karacabey’in hizmet yağmuruna tutulduğunu belirten Karacabey Belediye Başkanı Aliş Özkan da, “İstanbul İzmir otoyolu, bir taraftan TEKNOSAB projesi, hızlı tren projesi, bunun yanında iki tane baraj projemizde hızlı bir şekilde yatırımlar devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın önderliğinde BUSKİ marifetiyle içme suyu altyapılarımız A’dan Z’ye yenileniyor. Kanalizasyon projemiz başladı, yağmur suyu projemizde çalışmalarımız devam ediyor. Merkezi arıtma sistemi de tamamlandıktan sonra Karacabey’in yüz yıllık altyapı problemi geçmişte kalacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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