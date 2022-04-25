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Sürücüsünün ani fren yaptığı halk otobüsünde savrulan kadının kolu kırıldı, o anlar kamerada

DHA

Sürücüsünün ani fren yaptığı halk otobüsünde savrulan kadının kolu kırıldı, o anlar kamerada


Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)-BURSA'da, sürücüsünün ani fren yaptığı özel halk otobüsünde yere düşen Nurşen Vatansever'in (47), sol kolu ve bileği kırıldı. Kolundaki ağrılar nedeniyle iş hayatına geri dönemeyen Vatansever'in düştüğü anlar, otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, 7 Temmuz 2020´de Osmangazi ilçesinin Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Nurşen Vatansever, eve dönmek için Fırat K. (42) idaresindeki 16 M 00068 plakalı özel halk otobüsüne bindi. Nurşen Vatansever, yanında oturan yolcuya yol vermek istediği sırada Fırat K. ani fren yaptı. Frenin etkisiyle savrulan Vatansever, otobüsün içerisinde yere düştü. Düşmenin etkisiyle sol kolu ve bileği kırılan Vatansever, acı içerisinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.  Vatansever, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförünün ani fren yaptığı, Nurşen Vatansever ve yol vermek istediği kadının frenin etkisiyle savrulduğu anlar ise, otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kolu alçıya alınan Vatansever'in doktor raporunda, basit tıbbi müdahaleyle giderilmeyecek ve hayati fonksiyonlarını orta derecede etkileyecek nitelikte yaralandığı ifade edildi. Çalıştığı iş yerinden ayrılan ve sonraki süreçte girdiği birkaç iş yerinde de kolundaki ağrılar nedeniyle çalışamayan Vatansever, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Bursa 31´inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde hakkında `taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak´ suçlamasıyla dava açılan tutuksuz sanık Fırat K.´nin ehliyetine yargılama sürecinde 3 ay boyunca el konuldu. Fırat K. ayrıca 3 bin 360 TL de para cezasına çarptırıldı.
'İŞİNİ DEVAM ETTİREMİYOR'
Nurşen Vatansever´in avukatı Batuhan Arısoy, maddi ve manevi tazminat davalarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Savcılık tarafından alınan bilirkişi raporunda şoför, hızını yol ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara göre ayarlamadığından dolayı tam kusurlu bulunuyor. Çalışma yaşında olan müvekkilim, ortopedi servisinde yatış yaparak yoğun ve ağrılı bir tedavi görüyor. Bu kaza nedeniyle işini kaybediyor. Uzun süre bir işte çalışamıyor. Tekrar işe giriyor ama bu iş de kısa süreli oluyor çünkü bileğindeki acılar nedeniyle işini devam ettiremiyor. Yapılan ceza yargılamasında, şoför hakkında taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan adli para cezası ile 3 ay süreyle ehliyetin geri alınmasına karar verildi. Bu kararın önemli olduğunu düşünüyoruz. Zira şoförün kusurundan dolayı ceza yaptırımın olacağı bilincinde olması daha dikkatli ve özenli araç kullanmasını sağlayacaktır. Maddi ve manevi tazminat davamız ise devam ediyor. Can taşıyan, özellikle toplu ulaşım aracını kullananların azami dikkat göstermesi, duyarlı olması, insan hayatını ve güvenliğini riske atmaması, kurallara daha fazla uyması ve toplu taşıma aracı kullanan şoförlerin daha sık denetlenmesi gerektiği düşüncesindeyiz"  (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-04-25 10:49:57

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