30 kişinin 'kız' kavgası kamerada

Abdulselam UĞURMehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, kız meselesinden çıkan kavgada 30 kişi birbirine girerken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Osmangazi'ye bağlı Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammet Ş. ile Mahmut N. arasında kız meselesinden tartışma çıktı. Tarafların tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya aileler de katılınca 30 kişilik grup, sokakta sopa, tekme ve yumruklar ile birbirine girdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin araya girmesi ile kavga sona ererken, Muhammet Ş. ile Mahmut N. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR-Mehmet İNAN
2022-04-25 11:25:15
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