MHP Genel Sekreteri Büyükataman: “Zillet cephesi Türkiye’nin birlikte yaşama iradesini kırarak ülkeyi uçuruma çekecektir” “2023 yılında yapılacak olan seçimler Türkiye için kader seçimidir” MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu: “2016 yılının 15 Temmuz’unda yaşanan olay bitmemiştir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman: “Zillet cephesi Türkiye’nin birlikte yaşama iradesini kırarak ülkeyi uçuruma çekecektir” “2023 yılında yapılacak olan seçimler Türkiye için kader seçimidir” MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu: “2016 yılının 15 Temmuz’unda yaşanan olay bitmemiştir”

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kuruluşları ile iftihar ettiğimiz devletlerimizin zamanla nasıl yıkıldıklarını sorgulamaktan kaçınırsak, karşımızdaki süreci doğru okumamız mümkün olmayacaktır. Bu itibarla üzerinde yaşadığımız stratejik tehditlerle kuşatılmış coğrafyamızda muktedir bir devlet beka düzeyinde bir ihtiyaçtır. Türkiye ve Türk milleti milli bekasının devamı konusunda tarihin en kritik dönemlerinden birisiyle yüz yüzedir. Bunu görmeden atılacak her adım boşluğa düşmeye mahkumdur. Zillet ittifakının yanlışı da buradadır" dedi.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman: “Zillet cephesi Türkiye’nin birlikte yaşama iradesini kırarak ülkeyi uçuruma çekecektir” “2023 yılında yapılacak olan seçimler Türkiye için kader seçimidir” MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu: “2016 yılının 15 Temmuz’unda yaşanan olay bitmemiştir”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Kuruluşları ile iftihar ettiğimiz devletlerimizin zamanla nasıl yıkıldıklarını sorgulamaktan kaçınırsak, karşımızdaki süreci doğru okumamız mümkün olmayacaktır. Bu itibarla üzerinde yaşadığımız stratejik tehditlerle kuşatılmış coğrafyamızda muktedir bir devlet beka düzeyinde bir ihtiyaçtır. Türkiye ve Türk milleti milli bekasının devamı konusunda tarihin en kritik dönemlerinden birisiyle yüz yüzedir. Bunu görmeden atılacak her adım boşluğa düşmeye mahkumdur. Zillet ittifakının yanlışı da buradadır” dedi.
Büyükataman vatandaşlar ve partililerle Yıldırım İlçe Başkanlığı'nın Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlediği iftar programında bir araya geldi
İftarda konuşan Büyükataman, "Milli birliğimizi, milli ve manevi değerlerimizi kırılma noktasına kadar bükmeyi amaç edinenler risk ve tehditleri doğru okuyamayan, çıkar için Türkiye aleyhi çevrelerle içli dışlı olmaktan sakınmayan siyasi gudubetlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi bu şer cepheyle sonuna kadar mücadele etmeye devam edecektir. Geldiğimiz bu aşamada ya bu zillet cephesi Türkiye’nin birlikte yaşama iradesini kırarak ülkeyi uçuruma çekecektir ya da Türk milleti her zaman olduğu gibi yine ayağa kalkacak, muhataplarına gereken cevabı iradesiyle vererek zilletin bir kez daha belini kıracaktır. Bunun başka yolu ve yorumu kalmamıştır. 2023 yılında yapılacak olan seçimler Türkiye için kader seçimidir. Her vatandaşımız yapılacak olan seçimleri bu ölçüde dikkate almak mecburiyetindedir. Bütün ülküdaşlarımın 2023 seçimlerine ulaşıncaya kadar en yakın çevresinden başlamak kaidesiyle ulaşabildiği herkese bu seçimde üst düzey sorumluluk anlayışı içerisinde hareket etmenin zorunluluğunu anlatmak mecburiyeti var. Kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, hangi siyaset mühendisliklerine müracaat edip algı operasyonlarını icra etmeye çaba sarf etsin bu necip millet yine sağduyusuyla şaşmaz ve 2023 yılında yapacağımız seçimlerde ilk turda hiçbir sebebiyet vermeyecektir. Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Cumhurbaşkanı seçecek ve Cumhur İttifakını anayasayı değiştirecek çoklukta meclise sokacaktır” ifadelerini kullandı.
MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu ise, “Türkiye, içinde bulunduğu şartların ötesinde. Türk milletinin tarih içerisinde oynadığı misyona uygun olarak, tarihin her döneminde birilerini rahatsız etmiştir ve dolayısıyla tehdit altındadır. Maalesef 2016 yılının 15 Temmuz’unda yaşanan olay bitmemiştir. Bir başka şekilde ekonomik darbelerle, siyasi darbelerle, diplomasi darbelerle devam ettirilmek hedeflenmektedir. Pençe Kilit operasyonunda 42 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 8’i Ermeni, 5’i Fransız, 7’si Amerikalı, 3’ü İngiliz, 2’si Alman vatandaşı. 42 tane teröristi etkisiz hale getiriyoruz 25’i Türkiye ile alakası olmayan, dünyanın başına bela devletlerin vatandaşları çıkıyor. İçimizden birisi de çıkıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde benim ecdadıma hak etmediği en ağır suçu yüklemeye çalışıp '1915’te soykırım olmuştur' diyor. Hadi oradan zibidi. Meclis başkanımız da haklı bir şekilde geri gönderiyor. Kendini topuklu diye tanıtan hanımefendi hadsiz diyor, diğer taraftan İstanbul İl Başkanı aynı teraneyi karıştırıyor ona bir şey demiyor. Bu gelişimleri harfiyen takip etmek zorundayız. Türkiye’nin ufkunu açacak, ileriye taşıyacak bir ittifak Cumhur İttifakıdır. İleriyi gören iki lider omuz omuza verdi. Biz de onlara omuz omuza destek olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

30 kişinin 'kız' kavgası kamerada
YEREL HABERLER 30 kişinin 'kız' kavgası kamerada
Şükrü Şankaya İlkokul’unda 23 Nisan özel etkinliği
YEREL HABERLER Şükrü Şankaya İlkokul’unda 23 Nisan özel etkinliği
Sürücüsünün ani fren yaptığı halk otobüsünde savrulan kadının kolu kırıldı, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Sürücüsünün ani fren yaptığı halk otobüsünde savrulan ...
Karacabey’de iftar bereketi
YEREL HABERLER Karacabey’de iftar bereketi
Mudanya geleneksel ramazan şenliğinde buluştu
YEREL HABERLER Mudanya geleneksel ramazan şenliğinde buluştu
Bursa’da yol verme tartışması kameralarda
YEREL HABERLER Bursa’da yol verme tartışması kameralarda
Bursa’da Terminal hattında sona doğru
YEREL HABERLER Bursa’da Terminal hattında sona doğru
Bursa semalarında 35 bin pelikanın göç yolculuğu
YEREL HABERLER Bursa semalarında 35 bin pelikanın göç yolculuğu
DEVA Partisi'nde şok istifa
YEREL HABERLER DEVA Partisi'nde şok istifa
Bursa’da geleneksel okçuluk koşusu yapıldı
YEREL HABERLER Bursa’da geleneksel okçuluk koşusu yapıldı
Bursa’da ölü yunus balığı karaya vurdu
YEREL HABERLER Bursa’da ölü yunus balığı karaya vurdu
Gençlerin ’’kız’’ kavgası, meydan muharebesine döndü
YEREL HABERLER Gençlerin ’’kız’’ kavgası, meydan muharebesine döndü
Nilüfer farka koştu
YEREL HABERLER Nilüfer farka koştu
Bursa'da Rumeli camiası sahurda buluştu
YEREL HABERLER Bursa'da Rumeli camiası sahurda buluştu
Rahvan atları Bursa’nın Fethi için koştu Osmanlı'dan kalma gelenek günümüze taşındı
YEREL HABERLER Rahvan atları Bursa’nın Fethi için koştu Osmanlı'dan ...
Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 94-59
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - HDI Sigorta Afyon ...
Motosikleti üzerine yatarak kullandı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Motosikleti üzerine yatarak kullandı; o anlar ...
AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: “Bursa'da çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmıyoruz"
YEREL HABERLER AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan: “Bursa'da ...
Motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan sürücüye ceza
YEREL HABERLER Motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan ...
Ata Demirer, Yaren leyleği elleriyle besledi
YEREL HABERLER Ata Demirer, Yaren leyleği elleriyle besledi
Yiğitler Mahallesi'nde yıkım çalışmalarına hız verildi
YEREL HABERLER Yiğitler Mahallesi'nde yıkım çalışmalarına hız ...
Ata Demirer Yaren'i elleriyle besledi Güvercinleri terasa konmaya ikna edemeyen Ata Demirer, kuşçu taklidiyle onları ikna etmeyi başardı
YEREL HABERLER Ata Demirer Yaren'i elleriyle besledi Güvercinleri ...
İftar sofraları İznik’te kuruldu
YEREL HABERLER İftar sofraları İznik’te kuruldu
Türkşeker Genel Müdürü Alkan: “Şekerin tadını kaçırtmayız”
YEREL HABERLER Türkşeker Genel Müdürü Alkan: “Şekerin tadını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.