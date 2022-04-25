Osmangazi’nin ilim yuvaları Osmangazi kütüphanelerine yoğun ilgi Osmangazi’nin dört bir yanı kütüphane Dündar: “Herkes kitap okumalı”

Osmangazi Belediyesi, bünyesindeki 7 kütüphane ile binlerce kişiyi kitapla buluştururken, öğrencilere de konforlu ve rahat bir ortamda ders çalışma imkanı sunuyor.

Osmangazi Belediyesi bünyesinde bulunan kütüphanelere vatandaşlar ve öğrencilerin ilgisi oldukça fazla. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Pınarbaşı Nilüfer Hatun Kütüphanesi, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi Kütüphanesi, Emek Bilgi Evi Kütüphanesi, Demirtaş Kültür Merkezi Kütüphanesi, Kedili Tekke Millet Kıraathanesi Kütüphanesi ve Şadırvanlı Han Kütüphanesi’nden Osmangazi dışında diğer ilçelerden de her gün yüzlerce kişi faydalanıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın eğitim ve kültüre yönelik direktifleriyle kurum bünyesinde yer alan kütüphanelerdeki kitap sayısı da her geçen gün artırılıyor. Osmangazi Belediyesi bünyesindeki 7 kütüphane, şu anda 28 bin 848 kitap kapasitesine sahip. 7 bin 490 kişinin üye olduğu kütüphanelerden haftalık ortalama 500 kişi kitap alarak okuyor. Türkiye’de örnek çalışmalara imza atan kütüphanelerde yıl boyunca söyleşi, sempozyum, kitap şenliği gibi birçok etkinlik de gerçekleştiriliyor.

Zengin yayın koleksiyonuna sahip kütüphaneler, oturma ve ders çalışma alanları, grup çalışma odaları, çocuk ve genç bölümleri, dinlenme alanları ve bireysel çalışma alanları ile kitap okumanın yanı sıra öğrenciler için ders çalışmayı ve ödev yapmayı oldukça zevkli ve keyifli bir hale dönüştürüyor. İlçenin muhtelif yerlerinde bulunan kütüphaneler ile öğrenciler başta olmak üzere tüm vatandaşlara nezih ve nitelikli kütüphane hizmetini gerçekleştiriyor.

Bilgi üreten bir toplum olabilmek için kitap okumanın önemine vurgu yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Toplum olarak bir yere varacaksak bunun temelinde okumak ve eğitim vardır. Türkiye’yi çok daha ileri seviyelere taşımak istiyorsak ülke olarak kitap okumalıyız. Bilimde, sanatta ve sporda başarılı nesiller yetiştirebilmek adına mutlaka çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız. Osmangazi Belediyesi olarak bizler ilçemizdeki kütüphane sayımızı çoğaltıyoruz ve 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hem kitap okuma hem de ders çalışma konusunda katkı koyuyoruz” dedi.

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