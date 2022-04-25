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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ameliyat öncesi kuklalı terapi

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, ameliyat olmayı bekleyen çocukları hastane odalarında ziyaret edip, oyunda kullandıkları mavi kuş ve tilki kuklaları ile moral aşıladılar.

Ameliyat öncesi kuklalı terapi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, ameliyat olmayı bekleyen çocukları hastane odalarında ziyaret edip, oyunda kullandıkları mavi kuş ve tilki kuklaları ile moral aşıladılar.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve Enfeksiyon Servisi’nde yatan ve ameliyat için bekleyen çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sürprizi ile karşılaştı. Belirli periyotlarla hastanelerde hasta çocuklara yönelik oyunlar sahneleyen tiyatrocular, bu kez çocukları hasta yataklarında ziyaret etti. Tiyatrocular İpek Zeylan ve Yüksel Hakverdi özellikle çocukların çok sevdiği ‘Kırmızı Duvar’ adlı oyunda kullandıkları mavi kuş ve tilki kuklaları ile oyundan bölümleri canlandırdılar.
Odalarında sadece doktor ve hemşire görmeye alışkın olan hasta çocuklar, karşılarında ellerinde kocaman tilki ve kuş kuklası olan tiyatrocularını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Hastane odasında unutamayacakları keyifli anlar yaşayan çocuklar, kendilerine moral veren tiyatroculara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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